Fast eng im Kurpark: Konzert und "Willkommen bei den Hartmanns"

Max Kern und Günter Wimmer – ein spontanes Duo, das "ungeprobt" die Besucher mit drei Liedern erfreute. − Foto: Eder



Beinahe wäre es am Donnerstag eng geworden im Waginger Kurpark. Die Menschenschlange, die sich zum Filmabend von "Willkommen bei den Hartmanns" an der Kasse anstellte, wollte schier nicht mehr enden. Als Organisator Günter Wimmer schließlich bei der üblichen Verlosung die Besucherzahl nannte, war sie rekordverdächtig: 1120 Leute wollten den Film sehen, Musiker Max Kern hören oder einfach die Picknick-Atmosphäre im Kurpark genießen.

Eine weitere Attraktion, von der allerdings vorher keiner gewusst hatte, war ein Minikonzert mit drei Liedern von Max Kern zusammen mit Günter Wimmer – frei nach dem Motto: "Man muss auch ungeprobt spielen können." Das war eine echte Premiere, und es gab viel Applaus für dieses spontane Gesangs-Duo mit zwei Gitarren. "One" von U2, "I’m leaving on a Jet plane" von John Denver und "Dass du das beste für mich bist" von den Sportfreunden Stiller: Das war das Kurzprogramm der beiden – und nach kurzer Ermutigung klatschte das Publikum fröhlich mit.

Zuvor hatte der Traunreuter Max Kern – der Mann, der allein fünf Instrumente spielt, wie ihn Günter Wimmer vorgestellt hatte – die Besucher unterhalten. Sein Programm mit einem runden Dutzend Liedern begann erst eine halbe Stunde später als vorgesehen, weil sich die langen Schlangen an der Kasse immer noch nicht aufgelöst hatten. Kern sei "eine feste Größe in Waging", sagte Wimmer – und das bezieht sich nicht nur auf die Filmtage; er ist auch regelmäßig im "Bacchus" zu Gast, das nächste Mal voraussichtlich am 12. August.

Natürlich wurde die Picknickatmosphäre genossen, das Ratschen miteinander. Und bei den Massen an Menschen, die sich dort versammelt hatten, war die Bemerkung eines Besuchers zu seiner Begleiterin nicht ganz von der Hand zu weisen: "Soll ich dich suchen, wennst in zehn Minuten nicht wieder da bist?" − heMehr dazu lesen Sie am Samstag, 8. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.