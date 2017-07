Zehn Jahre "Schwarze-Erde-Team" – Feier mit großem Turnier

Die diesjährige Siegermannschaft "Denze Keller". − Foto: red Die diesjährige Siegermannschaft "Denze Keller". − Foto: red



Auf dem Sportplatz "Schwarze Erde" in Kirchstein fand ein Freizeit-Fußballturnier statt. Zugleich geht die Mannschaft "Schwarze Erde", SV Kirchanschöring III, in die zehnte Saison und feiert damit sozusagen ein Jubiläum. Bei strahlend schönen Wetter lud die Fußballmannschaft zum traditionellen "Schwarze-Erde-Cup" ein. Es kamen 16 bunt gemischte Freizeitmannschaften mit reinen Hobbyspielern, Fußballdamen und Amateurspielern aller Spielklassen bis hin zur Bayernliga. Daraus ergab sich ein lebhaftes, mit viel Freude und Einsatz ablaufendes Turnier. Die Mannschaften boten phasenweise fußballerisch sehr ansprechenden Sport. Ganz überwiegend stand jedoch der Spaß am Spielen und Feiern im Vordergrund. Als verdienter Sieger ging das Team "Denze Keller" hervor, das im Endspiel "Benfica Grühn" bezwang, Letzter wurde – nomen est omen – "RSC Andersschlecht".

Das Team "Schwarze Erde" nahm als SV Kirchanschöring III in der Saison 2008/2009 in der C-Klasse den Spielbetrieb auf, startet heuer in seine zehnte Spielzeit und feiert damit ein Jubiläum. Ursprung und Heimat des Teams ist der Sportplatz in Kirchstein, dessen schwarzer Moorboden den Namen prägte. Seit den 1990er-Jahren trafen und treffen sich dort an jedem Wochenende Jung und Alt zum Fußballspielen.

Als Ende 2007 der Teilnehmerkreis stetig größer wurde, entstand der Gedanke, einen Fußballverein zu gründen und eine Mannschaft ins Rennen zu schicken. Die Protagonisten waren damals Michael Zehentner, heute noch aktiver Torwart, Michael Hofmeister als erster Spielertrainer, Bernhard Reiter, Jörg von Twingelo und Markus Huber, der seither als Manager das Heft in der Hand hat.

