In Hütte eingebrochen - "Danke für die Gastfreundschaft"

Unbekannte haben eine Hütte aufgebrochen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Unbekannte haben eine Hütte aufgebrochen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



Unbekannte sind zwischen dem 22. Juni und dem 6. Juli in die Hochkienberghütte im Bereich Hörndlwand (Landkreis Traunstein) eingebrochen. Dabei haben sie eine Spur der Verwüstung hinterlassen, sich aber für die Gastfreundschaft bedankt. Auf einem Zettel stand: "Bitte nicht sauer sein, wenn doch - Antistress Marihuana." Das berichtete die Polizei am Freitag.

Nach Angaben der Polizei wurden Fensterläden der Hütte eingetreten und aufgerissen. Da die Fenster vergittert waren, gelangten die Täter zunächst nicht ins Innere. Deshalb sägten sie das Schloss an der Tür auf und übernachteten dann in der Hütte. Laut Polizei hinterließen sie einen Zettel in der Diensthütte: "Danke für die Gastfreundschaft, ohne die Schutzhütte keine Überlebensmöglichkeit."

Vor der Hütte hatten die Unbekannten ein Lagerfeuer entzündet, Büsche und Stämme mit Farbe besprüht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 500 Euro. Bergsteiger, die im Hinweise zu dem Vorfall geben können, können sich unter der Nummer 08663-8817-0 mit der Polizeiinspektion Ruhpolding in Verbindung setzen. − pnp