20.000 Euro Schaden durch Blitzeinschlag in Wohnhaus

Mit einer Wärmebildkamera suchte die Feuerwehr das Haus in Nunhausen nach verdeckten Schwelbränden ab. − Foto: FDL/BeMi Mit einer Wärmebildkamera suchte die Feuerwehr das Haus in Nunhausen nach verdeckten Schwelbränden ab. − Foto: FDL/BeMi



Einen hohen Sachschaden verursachte ein Blitzeinschlag am Sonntagabend an einem Wohnhaus in Nunhausen im Stadtgebiet von Traunreut. Nach Angaben der Polizei wurden dabei Schäden an Telefonanlage, Elektrogeräten und Heizungsanlage verursacht. Zudem kam es zu einem Kabelbrand in dem Wohnhaus. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Der Blitz hat offenbar zuerst in eine oberirdische Telefonleitung eingeschlagen und dann im Haus Abdeckungen eines Sicherungskastens sowie Stromleitungen abgesprengt. Die Hausbewohner riefen aufgrund der Rauchentwicklung durch den anschließenden Schwelbrand die Feuerwehr. 25 Mann mit sechs Fahrzeugen der Feuerwehren Stein und Truchtlaching waren anschließend im Einsatz. Nachdem kein offenes Feuer zu sehen war, überprüften sie das Gebäude mit Wärmebildkameras auf verdeckte Schwelbrände gibt.

Laut einem Reporter vor Ort reparierte ein ortsansässiges Elektrounternehmen notdürftig die Stromversorgung. Verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Traunreut nahm den Schaden auf. − hr