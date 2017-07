Claus Prokscha wird neuer Rektor der Grundschule Trostberg

Er treibt viel Sport, liest gerne und freut sich auf seine neue Aufgabe als Grundschulleiter in Trostberg: Claus Prokscha (49). − Foto: Tine Limmer Er treibt viel Sport, liest gerne und freut sich auf seine neue Aufgabe als Grundschulleiter in Trostberg: Claus Prokscha (49). − Foto: Tine Limmer



Ab dem neuen Schuljahr ist Claus Prokscha neuer Rektor der Grundschule Trostberg. Der Waginger tritt die nachfolge von Hans-Peter Brugger an, der – wie berichtet – nach 43 Dienstjahren und neun Jahren als Trostberger Grundschul-Chef in den Ruhestand geht.

Claus Prokscha , 49-jähriger Familienvater, in Altötting geboren, ist seit sechs Jahren an der Grundschule Surberg tätig. Dort werden in der 1. bis 4. Jahrgangsstufe 130 Kinder von 14 Lehrern und einer Sonderschullehrerin unterrichtet. Dabei untergebracht ist auch eine Partnerklasse aus der Wilhelm-Löhe-Schule Traunreut. In vielen Fächern wie Musik, Kunst oder Sport werden die Kinder gemeinsam unterrichtet. Auch die ersten Lese-, Rechen- und Schreibversuche in der 1. Klasse erfolgen nach dem Inklusionsprinzip, das Claus Prokscha nachhaltig beeindruckt. Kinder mit Beeinträchtigungen und Regelschüler würden vom gemeinsamen Miteinander profitieren, ist der 49-Jährige überzeugt. "Es werden Berührungsängste abgebaut, und die Kinder trauen sich, vorurteilsfrei miteinander umzugehen."

Auch wenn jetzt noch viel Arbeit ansteht, bleibt Prokscha in den Ferien genügend Zeit für seine Frau und seine drei Kinder, die acht, zehn und zwölf Jahre alt sind. In Waging lebend, nutzt er die vielen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit Radfahren und Klettern. Auch ist er als Kletterbetreuer in der Waginger Kletterhalle tätig. Seinen sportlichen Ehrgeiz hat er schon beim Alzauenlauf unter Beweis gestellt, wo er im Jahr 2013 Platz 28 in der Altersgruppe M45 belegt hat. − clEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 11. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.