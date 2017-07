Oldtimertreffen mit 90 Jahre altem Chevrolet +++Fotos

Der Chevrolet Roadster, Baujahr 1927, war das ältestes Auto beim Oldtimertreffen. - F.: cl Der Chevrolet Roadster, Baujahr 1927, war das ältestes Auto beim Oldtimertreffen. - F.: cl



"Auch wenn das Wetter nicht ganz mitgespielt hat – das Oldtimertreffen war wieder ein voller Erfolg", freute sich Jürgen Meindl, der Chef der Oldtimerfreunde Trostberg. Zum achten Mal hatten sich Old- und Youngtimerbesitzer mit ihren edlen Vehikeln – rund 200 an der Zahl – in Trostberg getroffen, am Parkplatz zwischen evangelischer Kirche und AlzChem, weil das Gelände am "Salzburger Hof" für das Stelldichein der Auto- und Zweiradnostalgiker mittlerweile nicht mehr ausreicht.

Das älteste Fahrzeug hatte Familie Burggraf aus Halsbach mit einem Chevrolet Roadster, Baujahr 1927, mit 27 PS und drei Litern Hubraum an den Start gebracht. Bei den Traktoren hatte der DKW SB 200 82 Jahre auf dem Buckel. Nur ein Jahr jünger ist das Zweirad NSU XDB 201 mit 7,8 PS und 200 ccm Hubraum von Familie Vordermayer aus Niederbuch. Ins Auge stachen die unterschiedlichsten VW Käfer, der MG TD von Familie Oberbuchner aus Halsbach, ein 200 PS starker Ford Mustang Convertible, Baujahr 1965, und der englische Austin Healey Sprite (1958), liebevoll auch Froschauge genannt, der mit seinen 46 PS stolze 120 km/h erreicht. Mittendrin präsentierten auch der Verein "Historische Magirus-Feuerwehrfahrzeuge Bayern e.V." seine Schmuckstücke. − clMehr dazu am 11. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.