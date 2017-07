"Ära Karlstetter" bei Altenmarkter TSV-Fußballern zu Ende

TSV-Vorsitzender Stefan Gulden (linkes Bild, von links) mit dem scheidenden Abteilungsleiter und neuen Ehrenmitglied Manfred Karlstetter sowie Christian Rauch (bisher Sportlicher Leiter). − Foto: rse TSV-Vorsitzender Stefan Gulden (linkes Bild, von links) mit dem scheidenden Abteilungsleiter und neuen Ehrenmitglied Manfred Karlstetter sowie Christian Rauch (bisher Sportlicher Leiter). − Foto: rse



In der Fußballabteilung des TSV Altenmarkt ist am Freitagabend eine Ära zu Ende gegangen: Nach 22 Jahren in der Führungsriege, davon die letzten zehn Jahre als Abteilungsleiter, ist Manfred Karlstetter bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung nicht mehr angetreten. Im Gasthaus "Husarenschänke" wählten die Mitglieder den bisherigen Damen- und Juniorinnen-Koordinator Walter Andrasch zu seinem Nachfolger.

Dessen erste Amtshandlung war die Ernennung von Karlstetter zum Ehrenmitglied der Abteilung. Die großen Verdienste hatte auch TSV-Vorsitzender Stefan Gulden herausgestellt und Karlstetter Verdienstnadeln des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) angesteckt. Der scheidende Fußball-Boss sei ferner für den DFB-Ehrenamtspreis nominiert, über dessen Vergabe im August entschieden wird, informierte Gulden. Er verabschiedete auch den Sportlichen Leiter Christian Rauch, der der neuen Abteilungsleitung wie Karlstetter aber weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen will. − rse

