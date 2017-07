Steckerlfisch kopfüber: Anschöringer Fischer in Feierlaune

Die Meister am Grill, die alle Hände voll zu tun haben, wissen genau, wann sie die Makrele drehen müssen und wann sie gar ist. Weil darauf Verlass ist, wartet man gerne. −Foto: Caruso Die Meister am Grill, die alle Hände voll zu tun haben, wissen genau, wann sie die Makrele drehen müssen und wann sie gar ist. Weil darauf Verlass ist, wartet man gerne. −Foto: Caruso



Viele der rund 230 aktiven und passiven Mitglieder des Fischervereins in Kirchanschöring krempelten am vergangenen Wochenende wieder die Ärmel hoch und kümmerten sich darum, dass sich die riesige Gästeschar, die zu ihrem Fest auf dem Schulhof gekommen war, pudelwohl fühlte. Die Hobbyfischer verwöhnten ihre Besucher vor allem mit Fischsemmeln, Backfisch sowie dem traditionellen Steckerlfisch und sorgten neben den kulinarischen Köstlichkeiten für ein gemütliches Beisammensein in fröhlich, musikalischer Runde, das alle genossen.

Schon beim Betreten des Festgeländes wehte einem der rauchig duftende Geruch von der Grillstation entgegen, denn dort steckten gut gewürzte Makrelen kopfüber auf Holzspießen, die in Reih und Glied angeordnet auf den glimmenden Kohlen des Holzofengrills vor sich hin brutzelten. Dass die Fische über dem Grill besonders saftig bleiben und besonders gut zu Bier und Wein oder zur frisch gebackenen Brezn schmecken, wussten auch die Besucher, die dafür auch Wartezeiten in Kauf nahmen.

"Die Nachfrage ist riesig", freut sich der Vorsitzende des Fischervereins, Helmut Reichenwallner, schon kurz nach der offiziellen Begrüßungsansprache, bei der er die Festgesellschaft willkommen hieß. Er und seine Fischerkollegen kümmerten sich darum, dass es für alle reichte, und dass alle Gerichte frisch auf die Teller kamen. − acMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 11. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.