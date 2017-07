TSV schon seit über zwei Monaten ohne Vereinsheim

Für die gemeinsame Brotzeit nach Wettkampf und Training, die Jahreshauptversammlung der Abteilung oder die Sitzung der Funktionäre, müssen die Mitglieder des TSV 1863 Trostberg seit gut zwei Monaten in andere Räume und Lokale ausweichen. Denn: Das Vereinsheim ist nach dem Rückzug von Pächterin Tajana Vukovic geschlossen. − Foto: tt Für die gemeinsame Brotzeit nach Wettkampf und Training, die Jahreshauptversammlung der Abteilung oder die Sitzung der Funktionäre, müssen die Mitglieder des TSV 1863 Trostberg seit gut zwei Monaten in andere Räume und Lokale ausweichen. Denn: Das Vereinsheim ist nach dem Rückzug von Pächterin Tajana Vukovic geschlossen. − Foto: tt



Am 5. Mai feierten die Fußballer des TSV Trostberg ein 7:3-Schützenfest im Derby gegen Oberfeldkirchen. Doch erfreulich war dieses Datum nur aus rein sportlicher Sicht. Denn: Es war gleichzeitig der letzte Öffnungstag des Vereinsheims. Seit rund zweieinhalb Monaten muss der knapp 2300 Mitglieder starke Turn- und Sportverein nun schon ohne gastronomischen Betrieb am Sportplatz auskommen. Der Grund: Wirtin Tajana Vukovic hat den Pachtvertrag mit der Stadt Trostberg nach gut einem Jahr aufgelöst. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

TSV-Chef Hans Schönreiter hofft, dass sich Interessenten finden. Wobei Armin Gois von der Stadtverwaltung betont, dass die TSV-Mitglieder dann auch dafür Sorge tragen müssten, dass das Angebot maximal genutzt wird. Schließlich sei die mangelnde Auslastung und Nachfrage der Grund dafür gewesen, dass die bisherige Betreiberin das Handtuch geworfen hat. "Es waren einfach nicht genug Gäste", sagt Tajana Vukovic. "Das ist sehr schade. Aber wenn eben nur vier, fünf Abteilungen regelmäßig kommen und man nur an zwei, drei Tagen die Woche zehn Leute drinsitzen hat, weil die meisten lieber in andere Lokale gehen, rentiert es sich nicht." Die TSV-Führung habe, wie Vukovic unterstreicht, durchaus versucht, dieses Dilemma zu lösen, und die Sporttreibenden darauf hingewiesen, dass ein Fortbestand nur bei mehr Auslastung möglich ist – ohne Erfolg.

"Von Vorstandsseite aus waren wir sehr bemüht, wirklich alle Veranstaltungen des Vereins im Sportheim durchzuführen, sei es Ehrenabend oder Sommerfest", bestätigt TSV-Vorsitzender Hans Schönreiter. Und Tajana Vukovic sei auch eine sehr gute Wirtin gewesen, sowohl was das Ambiente, als auch die Essensversorgung betreffe. Umso bedauerlicher sei ihr Rückzug.

Ein großer Sportverein wie der TSV sei auf ein bewirtetes Vereinsheim angewiesen, ist Schönreiter überzeugt. Entsprechend intensiv bemühe man sich nun darum, dass das Sportheim so bald wie möglich wiedereröffnet. "Wir versuchen, durch Mundpropaganda Interessenten zu finden", so Schönreiter. Und man rüste sich auch für den Fall, dass länger kein neuer Pächter aufzutreiben ist. So habe man ein Konzept erarbeitet, wie man das Problem vereinsintern lösen könnte, sprich: Der TSV oder eine Abteilung übernehmen den Sportheim-Betrieb – zumindest bei einzelnen Veranstaltungen – in Eigenregie. Allerdings sei dies nicht nur mit großem Arbeits- und Zeitaufwand verbunden, weiß Schönreiter. Es gelte auch, rechtliche und steuerliche Hürden zu überwinden und die nötige Sachkunde mitzubringen.

