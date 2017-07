Funk, Bahre und Rettungsschwimmer: "Blaulichttag" ein Erfolg

Ein Kind nach dem anderen lässt sich auf dem "Stryker" festbinden und über das Gelände schieben. − Foto: Oswald Ein Kind nach dem anderen lässt sich auf dem "Stryker" festbinden und über das Gelände schieben. − Foto: Oswald



Viel zu entdecken und zu staunen gab es am Wochenende beim ersten Fridolfinger Blaulichttag. Auf der Rupertistraße vor dem alten Bräustadel trafen sich Einsatzkräfte aus verschiedenen Bereichen und zeigten den interessierten kleinen und großen Besuchern, was sie eigentlich tun.

Auch die Salzachklinik war mit einem Stand vertreten. Egon Kraus erzählte, dass die Resonanz am Infostand überwältigend sei. "Mich freut besonders," erzählte Kraus, "dass einige ehemalige Patienten am Stand waren und sich für die regelrecht familiäre Pflege bedankt haben".

Das BRK Fridolfing hatte ein großes Zelt aufgebaut, in dem Zuschauern unter anderem vorgeführt wurde, wie man Blutdruck misst oder Erste Hilfe leistet. Die BRK-Mitglieder bauten auch einen Behandlungsplatz mit Infusionsständer auf, wie er bei größeren Festen zum Einsatz kommt. Die Kinder und Erwachsenen durften sich zudem die Einsatzfahrzeuge und den Notarztwagen von Dr. Ullrich Rehme anschauen. Am meisten "belegt" war jedoch die "Stryker" – eine Bahre. Ein Kind nach dem anderen ließ sich darauf festschnallen und sich ein Stück über das Gelände fahren.

Mit drei Polizeiautos war die Inspektion Laufen vor Ort. Die Beamten beschenkten die Kinder mit Reflektoren und Schlüsselanhängern und erzählten von ihrer Arbeit. Doch das beste für die Mädchen und Buben war, selbst am Steuer eines Polizeiautos sitzen zu dürfen und das Blaulicht einzuschalten. Auch das Funkgerät durften die Kinder benutzen. Des öfteren schallte es über das Gelände: "Achtung! Achtung! Hier spricht die Polizei!"