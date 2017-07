Trotz schlechten Wetters: Spannende Kayer Ortsmeisterschaft

Die Mannschaft "Kegs" gewann zum zweiten Mal die allgemeine Klasse – auch bei der 28. Kayer Ortsmeisterschaft. Es spielten (von links) Andi Bauer, Josef Öllinger, Mario Utz und Thomas Starzer, hier mit Abteilungsleiter Franz Maier. − Foto: Remmelberger Die Mannschaft "Kegs" gewann zum zweiten Mal die allgemeine Klasse – auch bei der 28. Kayer Ortsmeisterschaft. Es spielten (von links) Andi Bauer, Josef Öllinger, Mario Utz und Thomas Starzer, hier mit Abteilungsleiter Franz Maier. − Foto: Remmelberger



Die Stockschützenabteilung des SV Kay führte zum 28. Mal die Ortsmeisterschaft im Asphaltstockschießen durch. Teilnahmeberechtigt waren alle Ortsvereine, Betriebe, Stammtische, Familien und sonstige Gruppierungen. Bereits zum zwölften Mal wurde heuer eine separate Damenwertung ausgespielt. Unter den neun Teams, die an den Start gingen, setzten sich die vier "Zünftigen" durch. In der allgemeinen Klasse wurden drei Vorrundenturniere mit zwei Mal neun und einmal sieben Mannschaften ausgetragen. Jeweils die ersten drei qualifizierten sich für das Endturnier, das die "Kegs" zum zweiten Mal für sich entschieden.

Bereits in der Woche vor den Vorrundenturnieren wurde durch regen Trainingsbetrieb auf den vier Asphaltbahnen in Alterfing deutlich, welche große Beliebtheit die Ortsmeisterschaft genießt. Schließlich ging ein stattliches Teilnehmerfeld von insgesamt 34 Mannschaften mit über 130 begeisterten Stocksportlern an den Start.

In der Montagsgruppe ermittelten neun Damenteams die Ortsmeisterinnen. Bei sommerlichen Temperaturen wurde der Wettbewerb mit mit großem Ehrgeiz und Engagement durchgeführt. Am Ende konnten "Die Zünftigen" in der Besetzung Rosmarie Brunnmaier, Eva und Marlene Langlechner sowie Petra Kindsmüller mit lediglich einer Niederlage die Goldmedaille in Empfang nehmen. 14:2 Punkte bedeuteten den Titel. − urMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 12. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.