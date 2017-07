Mit den Gnadenhof-Tieren auf Schmusekurs

Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (links) beim Kuscheln mit dem Hasen Benny beim Tag der offenen Tür auf dem Gnadenhof in Sondermoning. − Foto: oh Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (links) beim Kuscheln mit dem Hasen Benny beim Tag der offenen Tür auf dem Gnadenhof in Sondermoning. − Foto: oh



Beim Tag der offenen Tür auf dem Gnadenhof Chiemgau in Sondermoning waren wieder viele Prominente dabei und sorgten durch viel Engagement für einen erfolgreichen Nachmittag. Kickbox-Weltmeisterin und Sat.1-Moderatorin Dr. Christine Theiss ("The Biggest Loser") hatte ihre beiden Hunde dabei. Die Besucher wollten alles über ihre erfolgreiche Kickbox-Karriere wissen, aber auch über die Fortsetzung von "The Biggest Loser". Theiss, die auch als Ausbilderin in einer Rettungshundestaffel tätig ist, besichtigte mit Ehemann Hans ausgiebig die Tiere und Einrichtungen des Gnadenhofs. Die Katzen und Hasen hatten es ihr am meisten angetan.

Erstmals auf dem Gnadenhof war die Sopranistin Kriemhild Maria Siegel, die ankündigte, schon in absehbarer Zeit wieder zu kommen. Sie stellte ihr aktuelles Musikalbum "Schwanensee" vor und würdigte das ehrenamtliche Engagement derer, die sich am Gnadenhof für alte Tiere einsetzen. Siegel stellte auch Überlegungen an, wie man dem Gnadenhof noch mehr helfen könnte. Jahr für Jahr absolviere sie selbst beispielsweise Auftritte bei Charity-Konzerten oder veranstaltet solche sogar selbst.

Die Prominenten erfüllten zahlreiche Autogrammwünsche, ließen sich mit den Besuchern geduldig fotografieren und sorgten so dafür, dass viele Gäste lange auf dem Gnadenhof verweilen. − oh

