Bundesverdienstkreuz für Gabriele Gründl

Seit 26 Jahren setzt sich Gabriele Gründl für Menschen mit angeborenen Immundefekten ein. Nun ist die Schnaitseerin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Unser Bild zeigt sie am Dienstag im Gesundheitsministerium in München zusammen mit Stellvertretender Landrätin Resi Schmidhuber (von links), Staatsministerin Melanie Huml und Bürgermeister Thomas Schmidinger. − Foto: uk Seit 26 Jahren setzt sich Gabriele Gründl für Menschen mit angeborenen Immundefekten ein. Nun ist die Schnaitseerin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Unser Bild zeigt sie am Dienstag im Gesundheitsministerium in München zusammen mit Stellvertretender Landrätin Resi Schmidhuber (von links), Staatsministerin Melanie Huml und Bürgermeister Thomas Schmidinger. − Foto: uk



Es ist die höchste Auszeichnung, die einem Bürger von staatlicher Seite in Deutschland zuteil werden kann: Das Bundesverdienstkreuz. Damit ausgezeichnet worden ist nun die Schnaitseerin Gabriele Gründl. Bayerns Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), überreichte ihr das Verdienstkreuz am Dienstag in München.

"Die Geehrten sind Vorbilder für viele Menschen. Sie motivieren auch andere durch ihr hohes ehrenamtliches Engagement", sagte die Ministerin. In ihrer Laudatio auf Gabriele Gründl hob Huml den hohen persönlichen Einsatz für Patienten mit angeborenen Immundefekten hervor.

1991 hat die Schnaitseerin den Verein "Deutsche Selbsthilfe für angeborene Immundefekte" – kurz "dsai" – gegründet. Seit 2001 ist sie sogar Bundesvorsitzende. Dem Verein gehören derzeit 800 Mitglieder an. Sein Hauptziel ist die frühzeitige Diagnose von angeborenen Immundefekten und die Suche nach entsprechenden Therapien. Man setzt sich auch für die Forschung und Versorgung auf diesem Gebiet ein. Finanziert wird der Verein hauptsächlich durch Spenden und Beiträge der Mitglieder. Bundesweit gibt es mittlerweile zwölf Regionalgruppen.

Gabriele Gründl ist selbst Mutter eines betroffenen Kindes und setzt sich mit Herz und Leidenschaft für eine optimale Versorgung der betroffenen Patienten ein. Mit ihrer empathischen Art hilft sie den Patienten und ihren Angehörigen dabei, mit der Krankheit besser umgehen zu können, und steht ihnen in allen Lebenssituationen bei. Außerdem ist ihr die Aufklärung wichtig. Die dsai-Bundesvorsitzende macht sich dafür stark, die weltweite Forschung auf dem Gebiet der Immunologie voranzutreiben.

Neben den Mitarbeitern der dsai, Nachbarn und Freunden, nahmen auch Traunsteins stellvertretende Landrätin Resi Schmidhuber und Schnaitsees Bürgermeister Thomas Schmidinger an der Verleihung im Gesundheitsministerium teil.

