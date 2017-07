80 Kilometer Blühstreifen zwischen Schnaitsee und Berchtesgaden

Rund 80 Kilometer Blühstreifen wurden in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land angesät. Darüber freuen sich (von links) der Traunsteiner Maschinenring-Geschäftsführer Raphael Röckenwagner, Hubert Mayer aus Pullach bei Seebruck, der selbst drei Kilometer Blühstreifen entlang seiner Felder hat, Laufens Maschinenring-Geschäftsführer Herbert Galler und Josef Freiwang aus Heimhilgen bei Seeon, der im Landkreis Traunstein Vorreiter bei der Blühstreifen-Kampagne war. − Foto: ko Rund 80 Kilometer Blühstreifen wurden in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land angesät. Darüber freuen sich (von links) der Traunsteiner Maschinenring-Geschäftsführer Raphael Röckenwagner, Hubert Mayer aus Pullach bei Seebruck, der selbst drei Kilometer Blühstreifen entlang seiner Felder hat, Laufens Maschinenring-Geschäftsführer Herbert Galler und Josef Freiwang aus Heimhilgen bei Seeon, der im Landkreis Traunstein Vorreiter bei der Blühstreifen-Kampagne war. − Foto: ko



Es ist eine echte Erfolgsgeschichte: Immer mehr Bauern nehmen einen in der Regel drei Meter breiten Streifen um ihre Äcker und Maisfelder aus der Produktion und lassen darauf Blühstreifen ansäen. In den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land sind es in diesem Sommer rund 80 Kilometer. Das ist mehr als doppelt so viel als im vergangenen Jahr.

Ihren Ausgang nahm die Erfolgsgeschichte der blühenden Feldraine in Heimhilgen bei Seeon. Dort bewirtschaftet Josef Freiwang seinen Bauernhof. Er war 30 Jahre BBV-Ortsobmann in Seeon und begeisterte sich für die Kampagne "Blühende Rahmen", die der Bauernverband vor einigen Jahren ins Leben gerufen hatte. Erst experimentierte er an den eigenen Feldrändern mit Blumen- und Wildkräutermischungen. Seit vier Jahren legt er nun auch für Berufskollegen und im Auftrag des Maschinenrings Blühstreifen an.

Die Heimatzeitung hat den engagierten Landwirt besucht, um sich über Details zu informieren. Mit von der Partie waren die Geschäftsführer der Maschinenringe Traunstein und Laufen, Raphael Röckenwagner und Herbert Galler. Außerdem nahm Hubert Mayer an der kleinen Besichtigungstour teil. Er ist ein Nachbar von Freiwang und mit drei Kilometern Blühstreifen entlang seiner Felder der "Spitzenreiter".

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 13. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.