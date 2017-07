BRK-Halbjahresbilanz: Fast zehn Prozent mehr Einsätze

Die Rotkreuz-Rettungskräfte rückten in den ersten sechs Monaten zu mehr als 15000 Einsätzen aus. Dies bedeutet eine Zunahme von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. − Foto: BRK Die Rotkreuz-Rettungskräfte rückten in den ersten sechs Monaten zu mehr als 15000 Einsätzen aus. Dies bedeutet eine Zunahme von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. − Foto: BRK



Im Landkreis Traunstein sind die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im ersten Halbjahr 2017 erneut deutlich gestiegen. Von Januar bis einschließlich Juni rückten die Rettungskräfte des BRK-Kreisverbandes Traunstein insgesamt 15096 Mal aus – das bedeutet eine Zunahme von fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Durchschnittlich leisteten die BRK-Rettungskräfte an jedem Tag 83 Einsätze.

Die Zunahme an Einsätzen schlägt sich auch in der Zahl der gefahrenen Einsatzkilometer nieder. Mit 493420 Kilometern haben die rund 100 haupt- und 150 ehrenamtlichen Rotkreuz-Helfer bereits jetzt rund 32500 Kilometer mehr zurückgelegt als zum Vorjahreszeitpunkt. Jeden Monat fuhren sie gemeinsam im Schnitt eine Strecke, die zwei Erdumrundungen am Äquator entspricht. − red

