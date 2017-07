Trinkwasser muss weiter abgekocht werden

Im Fall der Verunreinigung des Trinkwassers mit Enterokokken in einem Teilbereich der Mühlener Gruppe hat sich am Mittwoch an der Abkochverordnung nichts geändert. Betroffen sind Teile der Gemeinden Vachendorf und Grabenstätt sowie die Chieminger Gemeindeteile Außerlohen, Kleeham sowie Teile von Eglsee und Laimgrub.

Das Wasser wird seit Dienstag gechlort. Der Chlorgehalt werde mehrmals täglich gemessen. Sobald er überall ausreichend hoch ist, sei das Abkochen als Sofortmaßnahme hinfällig, hieß es gestern auf Anfrage aus dem Landratsamt. Darüber werde rechtzeitig in der Presse informiert.

In den sozialen Medien war es zu wilden Spekulationen über die Ursache gekommen, vor allem die Landwirte waren als mögliche Verursacher ins Visier geraten. "Über die Ursache lässt sich derzeit seriös nichts sagen. Die Untersuchungen laufen, wenn sie abgeschlossen sind, wird die Öffentlichkeit darüber informiert", so die Auskunft aus der Pressestelle des Landratsamts Traunstein. − rse