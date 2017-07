"Seeon Lakers" starten Basketball-Comeback

− Foto: dpa − Foto: dpa



Anfang der 2000er wurde in der alten Schulhalle im kleinen Ort Seeon eine Sensation gefeiert: Der SV Seeon schaffte den Aufstieg in die Basketball-Oberliga. Dieser Erfolg sollte noch über Jahre bestehen bleiben und eine Region für diese Sportart begeistern. Doch dann kam vor knapp zwei Jahren die Entscheidung, die starke Herrenmannschaft wegen Spielermangels abzumelden. Eine über ein Jahrzehnt anhaltende Basketball-Dominanz wurde aus der Region verbannt.

Doch heuer wurde ein neuer Keimling gesetzt – es tut sich wieder etwas in Sachen Basketball. Der SV Seeon ist zurück und will es wieder wissen. Abteilungsleiter Peter Linner hat einige Hebel in Bewegung gesetzt und präsentiert ein motiviertes Team mit neuen Zielen. Die Lakers starten wieder von ganz unten und wollen Schritt für Schritt nach vorne. So ist jeder willkommen, der sich der großen Basketball-Tradition in Seeon anschließen will und an den zukünftigen Zielen mitarbeiten möchte. Interessenten können sich jederzeit an Peter Linner wenden, E-Mail: basketball@sv-seeon.de. − dzg