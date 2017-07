Enormer Aufwand für das Stadtfest im Traunreuter Zentrum

Bei ihr laufen die Fäden zusammen: Frauke Tränkner von der Stadtverwaltung organisiert das Fest. − F.: he Bei ihr laufen die Fäden zusammen: Frauke Tränkner von der Stadtverwaltung organisiert das Fest. − F.: he



Für die Traunreuter Bürger und für die Besucher aus der Umgebung ist das Stadtfest, das am Samstag wieder stattfindet, Vergnügen pur – viele Attraktionen für Erwachsene wie für Kinder, die Stadtmitte ein einziger großer Biergarten, drei Bands, Essen und Trinken mit internationalem Flair. Wie viel Arbeit dahinter steckt, darüber wird kaum jemand nachdenken – es ist aber eine Menge.

Allein der Bauhof ist mit Vorarbeiten, Durchführung und Reinigung an die 300 Stunden beschäftigt, Rathausmitarbeiterin Frauke Tränkner investiert ungezählte Stunden in Vorbereitung und Abwicklung, und am Fest selbst helfen auch noch weitere Mitarbeiter des Rathauses mit.

"Eine Stadt feiert sich selbst": So lautet der Titel einer Veröffentlichung zum Traunreuter Stadtfest. Und in der Tat darf sich die Stadt feiern lassen für dieses Angebot und den damit verbundenen Einsatz. Bei freiem Eintritt bietet die Stadt ihren Bürgern und allen, die aus der Umgebung kommen möchten, ein reichhaltiges Programm, das nicht nur viel Arbeit macht, die großenteils von eigenen Kräften erledigt wird, sondern auch die Stadt einen fünfstelligen Betrag kostet.

Allein die Arbeitsstunden des Bauhofs entsprechen einem Finanzbetrag in Höhe von etwa 14000 Euro, wie Bauhofleiter Josef Bernhofer überschlägig ausrechnet. Etwa zehn Bauhofarbeiter sind – von den Vorarbeiten, die schon seit Tagen laufen, mal ganz abgesehen – allein am Samstag, dem Tag des Stadtfestes, von etwa 8 Uhr morgens bis zum Sonntagmorgen etwa um die gleiche Zeit im Einsatz, mit nur wenigen Stunden Pause zwischendurch. Denn am Sonntag soll die Stadt wieder sauber sein: Bauhofleiter Bernhofer rechnet mit bis zu zehn Kubikmetern Müll.

Die Fäden für die Organisation laufen bei Frauke Tränkner zusammen. Schon zum fünften Mal organisiert sie verantwortlich das Stadtfest und bemüht sich zudem Jahr für Jahr, neue Attraktionen in die Stadt zu holen – so wie heuer etwa den "Indoor-Paragleiter- und Fallschirm-Simulator", eine Neuheit in Deutschland, die kostenlos angeboten wird.

Wie immer gibt es einen Kinderflohmarkt; Anmeldungen dazu sind nach wie vor möglich bei Frauke Tränkner, Tel. 08669/85 7-121.

