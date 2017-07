Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Schwer beschädigt wurde der Polo (links) im Bild beim Zusammenstoß mit dem Toyoto (rechts) an der Kreuzung unweit des Gymnasiums in Traunreut. − Foto: hr Schwer beschädigt wurde der Polo (links) im Bild beim Zusammenstoß mit dem Toyoto (rechts) an der Kreuzung unweit des Gymnasiums in Traunreut. − Foto: hr



Ein Erlstätter und eine Wagingerin sind auf der Kreuzung Adalbert-Stifter- und Traunwalchener Straße in Traunreut am Mittwoch gegen 16.50 Uhr mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Nach ersten Informationen an der Unfallstelle wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Der Lenker des VW Polo aus Erlstätt wurde vom BRK-Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gefahren. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort war die Wagingerin mit ihrem silbernen Toyota Corolla auf der Adalbert-Stifter-Straße in Richtung Westen unterwegs und hatte beim Überqueren der Traunwalchener Straße dem Polofahrer, der Richtung Traunwalchen fuhr, die Vorfahrt genommen. In der Kreuzung streiften sich dann die beiden Autos.

Die Feuerwehr Traunreut war mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz, um die Unfallstelle abzusperren und den an der Front eingedrückten Polo wieder transportbereit zu bekommen. Nähere Angaben über den Unfallhergang sowie die Schadenshöhe konnten die Polizisten vor Ort nicht machen. − hr