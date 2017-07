Hochschultag am AKG Traunstein: Marktplatz der Möglichkeiten

Zum Haare raufen ist die Berufs- und Studienwahl nicht. Trotzdem ist die Auswahl – nicht zuletzt aufgrund der enormen Vielfalt – nicht leicht für die künftigen Schulabgänger. Zum Haare raufen ist die Berufs- und Studienwahl nicht. Trotzdem ist die Auswahl – nicht zuletzt aufgrund der enormen Vielfalt – nicht leicht für die künftigen Schulabgänger.



Eine große Auswahl an akademischen Möglichkeiten präsentierte der jährliche Hochschultag am Annette-Kolb-Gymnasium in Traunstein. Rekordzahlen an Schulen und Schülern zeigten, wie sehr die Einrichtung im Landkreis geschätzt wird. So waren zehn Schulen, darunter alle Gymnasien, angemeldet. Rund 900 künftige Schulabgänger sorgten dafür, dass sich die Aula und die Vorlesungs- und Präsentationszimmer schnell füllten. Gerade bei den Vorträgen waren die Teilnahmelisten schnell voll.

Viele Universitäten und Fachhochschulen waren wieder vertreten. 13 Bildungseinrichtungen aus Passau, Regensburg oder München präsentierten ihr Angebot, auch viele österreichische Studienvertreter waren anwesend. Beratende Institute für Stipendien, Studienfinanzierung und Auslandsstudien waren genauso dabei wie die Agentur für Arbeit. Man wolle mit dem Tag neue Perspektiven in der Studien- und Berufswahl zeigen, hieß es von Seiten des AKG als Initiator des Hochschultages. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 14. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.