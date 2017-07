Trachtler pilgern zu den Gaufesten

Die Trachtler pilgern heuer in den Landkreis Rosenheim zu den Gaufesten des Inngau-Trachtenverbandes, des Gauverbandes I und des Chiemgau-Alpenverbandes. − Foto: dpa Die Trachtler pilgern heuer in den Landkreis Rosenheim zu den Gaufesten des Inngau-Trachtenverbandes, des Gauverbandes I und des Chiemgau-Alpenverbandes. − Foto: dpa



Der Landkreis Rosenheim ist heuer der Schauplatz von gleich drei Gautrachtenfesten: Noch bis diesen Sonntag läuft das Fest in Neubeuern (Inngau-Trachtenverband), am Freitag starten die Feierlichkeiten des Gauverbandes I in Bad Feilnbach, und ab 30. Juli geht es in Prien-Atzing (Chiemgau-Alpenverband) rund.

Im Gauverband I mit Sitz in Traunstein, dessen riesiges Gebiet mit 118 angeschlossenen Vereinen von München im Westen bis Salzburg im Osten und von Schönau am Königssee im Süden bis Neumarkt-St. Veit im Norden reicht, fällt am Freitag um 18 Uhr in Bad Feilnbach der Startschuss fürs 127. Gaufest. Das Festzelt ist auf dem Apfelmarkt-Gelände aufgebaut. Zum Bieranstich und zum "Tag der Betriebe und Vereine" spielt die Musikkapelle Bad Feilnbach auf. Ehrengast ist der bayerische Innenminister Hoachim Herrmann (CSU). Das Gaufest am Sonntag, 16. Juli (Gottesdienst ab 10 Uhr, anschließend Festzug), gilt mit rund 8000 Trachtlerinnen und Trachtlern sowie Blasmusikanten als das größte Trachtenfest in Bayern.

Der Trachtenverein "Daxenwinkler" Atzing ist Gastgeber des 81. Gaufestes im Chiemgau-Alpenverband. Das Festprogramm beginnt am Donnerstag, 27. Juli, um 19 Uhr mit dem Bieranstich. Am Festsonntag, 30. Juli, werden weit über 4200 Trachtlerinnen, Trachtler und Blasmusikanten erwartet, wenn um 10 Uhr der Festgottesdienst beginnt. − rse/höEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 14. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.