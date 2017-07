Start frei für barrierefreien Bahnhof Traunstein

Claudia Horn, zuständige Abteilungsleiterin im Bundesverkehrsministerium, Gerhard Eck, bayerischer Verkehrsstaatssekretär, MdB Dr. Peter Ramsauer und der bayerische DB-Konzernbevollmächtigte Klaus-Dieter Josel haben am Donnerstagnachmittag mit Oberbürgermeister Christian Kegel den barrierefrei ausgebauten Bahnhof in Traunstein eröffnet.

"Damit beginnt für die Fahrgäste in der Kreisstadt eine neue Ära", teilte die Bahn mit. "Bahnreisende kommen künftig an jedem Gleis bequem zum Zug." Dazu wurden unter anderem alle Bahnsteige mit Aufzügen an die Personenunterführung angeschlossen. Der Ausbau erfolgte in zwei Baustufen, insgesamt flossen in die Modernisierung über 25 Millionen Euro, finanziert über Mittel des Bundes, des Freistaats Bayern, der Stadt Traunstein und Eigenmitteln der DB.

Mit dem Abschluss der Arbeiten an Gleis 1 ist der Bahnhof nun vollständig barrierefrei. Bis Ende des Jahres stehen noch wenige Restarbeiten an – unter anderem der Bau einer neuen Überdachung zwischen Bahnsteig und Empfangsgebäude. − red