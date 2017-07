Osram streicht bei Siteco in Traunreut 250 Arbeitsplätze

Komplette Leuchten vom Blechbiegen bis zum fertigen Produkt werden bei Siteco in Traunreut gefertigt. Laut dem im April veröffentlichten Geschäftsbericht 2016 werden 85,6 Prozent des Bruttoumsatzes mit Innenleuchten und 41,4 Prozent mit Außenleuchten erwirtschaftet. − Foto: hr Komplette Leuchten vom Blechbiegen bis zum fertigen Produkt werden bei Siteco in Traunreut gefertigt. Laut dem im April veröffentlichten Geschäftsbericht 2016 werden 85,6 Prozent des Bruttoumsatzes mit Innenleuchten und 41,4 Prozent mit Außenleuchten erwirtschaftet. − Foto: hr



Osram streicht beim Traunreuter Tochterunternehmen Siteco in den kommenden zwei bis drei Jahren 250 Arbeitsplätze und reduziert damit die Mitarbeiterzahl in Traunreut auf rund 500. Anfang April hatte Osram angekündigt, dass in den kommenden zwei Jahren bis zu 290 Arbeitsplätze in Traunreut wegfallen sollen. Seither wurde mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall intensiv verhandelt und das Ergebnis nun präsentiert.

Am gestrigen Donnerstag wurde der dabei erzielte Interessensausgleich ab 14 Uhr bei einer Betriebsversammlung den Mitarbeitern vorgestellt. Abgebaut werden sollen die Arbeitsplätze über Altersteilzeit-Regelungen sowie ein Freiwilligen-Programm mit finanziellen Abfindungen. Damit soll vor allem älteren Mitarbeitern der Übergang in die Rente erleichtert werden. In Traunreut sind rund 350 Beschäftigte über 50 Jahre alt.

Osram-Sprecher Stefan Schmidt wollte sich am Donnerstag nicht auf konkrete Altersangaben für die Altersteilzeit-Regelungen festlegen. Seinen Angaben nach sollen die 250 Arbeitsplätze sozialverträglich und möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut werden. Osram wolle weiterhin in den Standort investieren und man wäre den jetzt eingeschlagenen Weg nicht gegangen, wenn man nicht am Standort Traunreut festhalten wolle. Die komplette Schließung von Siteco war zu Beginn der Verhandlungen eine Option, wie auch Gewerkschaftsvertreter Jochen Hafner bestätigt, der zum Abbau der 250 Stellen versicherte: "Das war die einzige Chance, den Standort zu erhalten."

Osram hatte bei Siteco in Traunreut bereits zwischen 2013 und 2015 rund 200 Arbeitsplätze abgebaut. Seit 1949 werden in Traunreut Leuchten produziert, anfangs noch unter dem Dach von Siemens. 1975 wurde das Siemens-Leuchtenwerk neben der Herdfabrik gebaut, in dem zu Spitzenzeiten über 1450 Mitarbeiter beschäftigt waren. 1997 wurde das Werk von Siemens verkauft und firmierte seither unter dem Namen Siteco mit wechselnden Besitzern. 2011 wurde der drittgrößte Traunreuter Industriebetrieb von Osram übernommen.

Mehr darüber lesen Sie am Freitag, 14. Juli, in Ihrer Heimatzeitung.