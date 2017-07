"Höfebonus" bringt mehr Geld für Breitband in Wonneberg

Aus den Händen von Bayerns Finanzministers Markus Söder (links) nahm Wonnebergs Bürgermeister Martin Fenninger den Förderbescheid für den Breitbandausbau entgegen. Die Fördersumme fällt höher aus als erwartet. Darüber freut sich auch Stimmkreisabgeordnete Michaela Kaniber. Aus den Händen von Bayerns Finanzministers Markus Söder (links) nahm Wonnebergs Bürgermeister Martin Fenninger den Förderbescheid für den Breitbandausbau entgegen. Die Fördersumme fällt höher aus als erwartet. Darüber freut sich auch Stimmkreisabgeordnete Michaela Kaniber.



Das war eine lohnenswerte Fahrt nach München: In der Landeshauptstadt nahm Wonnebergs Bürgermeister Martin Fenninger aus den Händen des bayerischen Finanzministers Markus Söder nicht nur den Förderbescheid für den Breitbandausbau entgegen. Bei dieser Gelegenheit erhielt Fenninger auch die frohe Kunde, dass der staatliche Zuschuss um rund 60.000 Euro höher ausfällt als erwartet. Das gab der Rathauschef jetzt anlässlich der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt.

Bisher war man in Wonneberg von einer Fördersumme von 960.000 Euro ausgegangen. Da die Kommune jedoch über zahlreiche Streusiedlungen verfügt, die eine besondere Herausforderung beim Breitbandausbau darstellen, wurde zu der 80-prozentigen Förderung des Freistaates zusätzlich ein "Höfebonus" in Höhe von 60.000 Euro ausgeschüttet. "Dadurch wird der Förderhöchstbetrag für die Gemeinde auf insgesamt 1,028 Millionen Euro angehoben", teilte Fenninger mit. − miaMehr dazu lesen Sie am Samstag, 15. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.