Kulinarischer Gipfel: Altenmarkter kocht für Trump und Co.

Mannschaftsfoto mit den Mächtigen: Die Staatsoberhäupter waren voll des Lobes für das Vier-Gänge-Menü, das ihnen Markus Krompaß (vorne, rechts) in der Elbphilharmonie serviert hatten. Links Bundeskanzlerin Angela Merkel, daneben Melania und Donald Trump sowie Vladimir Putin und vorne in der Mitte Emmanuel Macron. − Fotos: privat



Mal eben im Fokus der Weltöffentlichkeit die mächtigsten Menschen des Erdballs zu bekochen - diese Herausforderung hat Markus Krompaß beim G20-Gipfel in Hamburg mit Routine und Gelassenheit gemeistert. "Es war spannend und interessant. Aber es ist ja auch unser Job." Was den 33-jährigen Altenmarkter, der seit sieben Jahren Küchenchef des Fünf-Sterne-Hotels St. Wolfgang in Bad Griesbach (Lkr. Passau) ist, deutlich mehr mitgenommen hat, waren die schlagzeilenträchtigen Begleiterscheinungen des Gipfeltreffens. "Wenn Du vom Hotel in die Elbphilharmonie an lodernden und ausgebrannten Autos vorbeifährst und das riesige Polizeiaufgebot siehst, ist das ein mulmiges Gefühl." Deshalb war der viertägige Hamburg-Einsatz, den er seinem Freund und Mentor, Sternekoch Karlheinz Hauser, zu verdanken hat, für Krompaß auch "ein positives und negatives Erlebnis in einem".

Auch für den Prominenz-erprobten Hamburger Star- und Fernsehkoch Hauser war es ein besonderer Auftrag, nach dem Konzert in der Elbphilharmonie am Freitag für das leibliche Wohl von rund 60 Staatschefs und deren 200-köpfiger Entourage zu sorgen. Deshalb ließ der 50-Jährige für sein Team auch Markus Krompaß einfliegen. "Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann", sagt der Altenmarkter, der die "einmalige Chance" gerne ergriff, schließlich feierte er so ein Wiedersehen mit gleich zwei früheren Chefs. Krompaß hat von 2006 bis 2008 in Hausers Gourmet-Tempel "Seven Seas" auf dem Süllberg in Blankenese gekocht. Und: Er arbeitete im Jahr 2005 sieben Monate lang als Patissier in Donald Trumps Luxus-Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach/Florida.



Ein "Erinnerungsfoto" von Markus Krompaß – ausgebrannte Autos am Straßenrand. Ein "Erinnerungsfoto" von Markus Krompaß – ausgebrannte Autos am Straßenrand.



"Bei so einem Anlass will man sich keine Blöße geben"

Passend zu den strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde und wird der Ablauf des G20-Caterings wie ein Staatsgeheimnis gehütet. So bittet Krompaß um Verständnis, dass er sich an das hält, was vereinbart wurde. "Wir dürfen keine Details über das Abendessen nach draußen geben." Nur soviel verrät er über das Vier-Gänge-Menü für die Staatsoberhäupter: "Es war sehr gehobenes Niveau und mit hohem Zeitaufwand verbunden." Das Ganze am Donnerstag in der Hauser-Küche auf dem Süllberg vorbereitet, am Freitag per Lkw in die Elbphilharmonie transportiert, wo es Kühlhäuser und eine provisorische Küche gibt, dort zu Ende zubereitet und von jeder Menge Service-Personal im edlen Speisesaal des Konzerthauses serviert. "Bei so einem Anlass will man sich keine Blöße geben. Da muss jeder Teller gleich perfekt ausschauen", erzählt der 33-Jährige.

"Das war eine schöne Belohnung für den anstrengenden Tag", beschreibt Krompaß die kurzen, aber unvergesslichen Begegnungen mit den Gipfel-Gästen. "Beim Rausgehen haben sich alle sehr freundlich bedankt. Auch Vladimir Putin und Donald Trump." Wiedererkannt habe ihn der US-Präsident nicht. "Aber das ist ja normal, weil es schon zwölf Jahre her ist. Es war gar keine Zeit für Smalltalk, die Bodyguards hätten das gar nicht zugelassen." Umso faszinierter war der Altenmarkter vom Auftritt des französischen Staatschefs. "Emmanuel Macron macht einen unglaublich sympathischen, lockeren Eindruck."

Das Tête-à-Tête mit der Politprominenz wird Markus Krompaß jedoch weniger intensiv im Gedächtnis bleiben wie das, was sich in den vier Tagen um den G20-Gipfel abgespielt hat. "Wir waren nicht wirklich in brenzligen Situationen. Aber du bekommst das hautnah mit", berichtet der 33-Jährige. "Ständig kreisen die Hubschrauber. Wir haben auf unseren Fahrten zwar keine Ausschreitungen gesehen, aber schon mal Wasserwerfer im Einsatz."

"Was für ein Wahnsinnsaufwand betrieben werden muss, um die Sicherheit zu gewährleisten", das empfindet Krompaß als beängstigend. "Je näher man an die Elbphilharmonie gekommen ist, desto schwerer bewaffnet war die Polizei - in voller Montur mit Maschinengewehr im Anschlag. Statt 20 Minuten hat unsere Fahrt zwei Stunden gedauert. Für uns gab es fünf Sicherheitskontrollen. Wie am Flughafen. Mit Durchleuchtung des kompletten Equipments und Spürhunden, die sogar die vakuumierten Lebensmittel und die Blumendeko abgeschnüffelt haben."

