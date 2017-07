Schultheater in Sparz: Drei Engel für Maria Ward

Drei sehr moderne und eigenwillige himmlische Boten begleiten Maria Ward durchs Leben (von links): Sabine Steinbeißer, Marie-Therese Miess und Amelie Weitemeyer. − Foto: ae Drei sehr moderne und eigenwillige himmlische Boten begleiten Maria Ward durchs Leben (von links): Sabine Steinbeißer, Marie-Therese Miess und Amelie Weitemeyer. − Foto: ae



An eine große Aufgabe hat sich die Maria-Ward-Mädchenrealschule in Traunstein-Sparz gewagt: Im bereits zur Tradition gewordenen Abschluss-Musical zum Schuljahresende brachten rund 100 Schülerinnen mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Lehrerkollegium das Leben der Namensstifterin auf die Bühne. Mit einem Feuerwerk an Einfällen und humorvollen Einlagen, vielen zeitgenössischen Bezügen, Tänzen und Choreografien sowie Chor- und Orchesterpartien sorgte das anspruchsvolle Stück "Maria Ward: Kleine Frau – große Seele" für Begeisterungsstürme bei den Zuschauern. Eigens für die vier Aufführungen wurden sogar ein Renaissance-Tanz einstudiert und ein Maria-Ward-Lied mit Rap-Einlagen komponiert und getextet.

Das von Michael Vogl geschriebene Theaterstück bringt den Besucher in Anlehnung an die Biographie das Leben von Maria Ward (1585 bis 1645) aus ungewöhnlicher Perspektive nahe: Drei sehr individuell agierende Engel (Sabine Steinbeißer, Marie-Therese Miess und Amelie Weitemeyer) sollen auf himmlische Weisung die Namensstifterin (Julena Schneider) auf ihrem Lebensweg durch die gefährlichen Zeiten begleiten. Die drei weiteren Aufführungen sind bereits ausgebucht. − ae