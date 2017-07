Holocaust-Überlebender: "Man muss den Anfängen wehren"

Ins Ghetto Theresienstadt deportiert: Ernst Grube erzählte in der Realschule aus seiner Kindheit als jüdischer Bub in München. − Foto: mix Ins Ghetto Theresienstadt deportiert: Ernst Grube erzählte in der Realschule aus seiner Kindheit als jüdischer Bub in München. − Foto: mix



Ernst Grube ist ein Holocaust-Überlebender und sprach am Freitagvormittag vor Schülern der Walter-Mohr-Realschule Traunreut über seine Erlebnisse in der Kindheit. Der 84-Jährige wuchs als Sohn einer jüdischen Mutter und eines arischen Vaters in München auf. Für ihn gilt: "Es ist nicht vorbei. Wir leben heute wieder in einer Situation, wo auf der ganzen Erde Menschen verfolgt werden, Massenmorde geschehen. Man kann nicht einfach darüber hinweggehen und muss den Anfängen wehren."

Ernst Grube wurde 1932 in München geboren, hatte einen drei Jahre älteren Bruder Werner und eine sechs Jahre jüngere Schwester Ruth. Die Mutter, eine Jüdin, arbeitete als gelernte Krankenschwester im jüdischen Krankenhaus in München. Die Religion war ihr nicht sehr wichtig und sie lebte nicht streng danach. Der Vater, ein Malermeister, kam zur Behandlung ins Münchner Krankenhaus, wo er seine spätere Frau kennenlernte.

Ernst Grube erinnert sich an erste eigene Erfahrungen mit der Ausgrenzung, die Juden damals in der Stadt erlebten, als er fünf oder sechs Jahre alt war. Juden wurden damals von den Nazis mehr und mehr drangsaliert, durften ihre Berufe nicht mehr ausüben, hatten keinen Zutritt zu Kulturveranstaltungen, konnten in keinen Sportverein und vieles mehr. Als 1938 die Synagoge zerstört wurde, verloren die Münchner Juden nicht nur ihren Treffpunkt, sondern auch ihre Wohnungen, die sie von der jüdischen Gemeinde in der Nähe der Synagoge gemietet hatten. Die Familie wusste damals nicht, wohin sie soll. "Ich kann heute gut nachvollziehen, wie sich Asylbewerber fühlen, die ihre Heimat verlassen mussten und nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht", betonte Ernst Grube.

Zusammen mit seinen beiden Geschwistern kam der sechsjährige Ernst in ein jüdisches Kinderheim, das ihnen für drei Jahre "ein Ort der Zuflucht und des Miteinanders" werden sollte. Im Heim kam er auch intensiver mit den jüdischen Festen und Traditionen in Berührung. 1941 begannen die Deportationen der Juden und die Hälfte der Kinder aus dem Heim wurde abgeholt und nach Litauen verfrachtet, wo man sie alle tötete, wie Ernst Grube nach dem Krieg in Erfahrung brachte. Viele Freunde waren darunter.

Anfang 1945 wurde Grube mit seinen Geschwistern und seiner Mutter ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Die Befreiung des Lagers durch die Rote Armee rettete sie wenige Monate später. Ein wichtiger Punkt in dieser schlimmen Zeit war die Weigerung des arischen Vaters, sich scheiden zu lassen. Dadurch rettete er seiner Familie das Leben. Ohne seinen Schutz wären die Kinder und ihre Mutter wie der Großteil der Familie mütterlicherseits wohl getötet worden.

