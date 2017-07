Kunstrasenplatzsperre empfinden TuS-Fußballer als grobes Foul

Sie können die kurzfristige Sperre dieses Kunstrasenplatzes nicht nachvollziehen: Jugendfußballleiter Zlatko Fischer (von rechts), Zweiter Fußball-Abteilungsleiter Thomas Raue und der ehemalige Fußball-Abteilungsleiter Roger Gorzel. − Foto: Herbert Reichgruber Sie können die kurzfristige Sperre dieses Kunstrasenplatzes nicht nachvollziehen: Jugendfußballleiter Zlatko Fischer (von rechts), Zweiter Fußball-Abteilungsleiter Thomas Raue und der ehemalige Fußball-Abteilungsleiter Roger Gorzel. − Foto: Herbert Reichgruber



Als grobes Foul empfinden die Fußballer vom TuS Traunreut die Sperre ihres Kunstrasenplatzes für die am 5. August beginnende Spielzeit durch Fußball-Kreisspielleiter Bernd Schulz. Während dieser den Platz als "total marode und gesundheitsschädlich" bezeichnet, erklärt für den TuS Traunreut der stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter Thomas Raue: "Wenn der Platz so kaputt wäre, würden wir auch nicht mehr dort spielen, weil wir schließlich auch nicht wollen, dass sich unsere Spieler verletzen."

Schulz betont aber gegenüber der Heimatzeitung, dass seiner Ansicht nach die TuS-Fußballer sehr wohl den schlechten Zustand ihres Platzes kennen würden: "Die brauchen nicht so unschuldig zu tun. Die wissen, dass der Platz kaputt ist." Er habe dies den Verantwortlichen vom TuS bereits vor rund einem Jahr schon mitgeteilt: "Und ich hatte in der letzten Saison so viele Beschwerden über den Platz."

Seine Entscheidung habe er zudem nach einer Besichtigung des Platzes zusammen mit Marcus Fischer, Spielleiter der Gruppe Chiem, und Carmen-Jutta Gardill, Spielleiterin der Frauen in der Gruppe Inn/Salzach, getroffen. Besonders negativ seien dabei auch offene Stellen am Platzrand aufgefallen: "Das schaut 40 Zentimeter vom Spielfeldrand entfernt der Beton raus. Und es gibt Stellen, da reißt der Teppich schon auf. Ich habe davon auch Fotos gemacht."

TuS-Fußball-Abteilungsleiter Markus Tesche versichert hingegen, dass er im Vorfeld nie von Schulz auf Mängel am Platz hingewiesen worden sei. Es habe nach verlorenen Spielen gegen den TuS auf dem Kunstrasenplatz zwar immer wieder einmal mündliche Beschwerden gegeben, warum das Spiel nicht auf dem normalen Rasenplatz ausgetragen worden sei. Aber schriftliche Beschwerden über den Zustand des Kunstrasenplatzes seien bei der Fußballabteilung nie eingegangen. "Für mich ist es ein Unding, dass hier ein Nicht-Fachmann einfach so einen Platz sperren kann, auch wenn das vom Verband so in der Spielordnung festgelegt ist. Hätte er uns vor einem halben Jahr darauf hingewiesen, dann hätten wir das behoben."

Nicht verstehen kann der TuS-Abteilungsleiter zudem, dass seit der mündlichen Bekanntgabe der Entscheidung von Schulz bei ihm noch immer keine schriftliche Form gefolgt ist, damit er darauf reagieren kann. Auf sich beruhen lassen will er die Entscheidung jedenfalls nicht: "Anfang nächster Woche schicke ich dazu ein Schreiben an den Bezirksvorsitzenden, und wir überlegen uns auch, ob wir dagegen nicht sogar rechtlich vorgehen."

