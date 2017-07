Nach dem Steinsturz: Netze sollen brüchige Felswände sichern

Solche Hochsicherheitsnetze müssen verbaut werden, um den Steinschlag zu verhindern. Solche Hochsicherheitsnetze müssen verbaut werden, um den Steinschlag zu verhindern.



Als sich ein riesiger Gesteinskoloss aus der Wand beim "Felsentor" in der Ramsau gelöst hatte, konnte eine Autofahrerin gerade noch bremsen. Zwei Felsen mit rund 14 Tonnen Gewicht stürzten auf die viel befahrene B305, die neben der Ramsauer Ache durch die Felsschneise führt (wir berichteten). "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Wand zu sichern", sagt Thomas Zumbrunnen, der beim Staatlichen Bauamt Traunstein die Abteilung für Georisiken und alpine Sonderbauweisen leitet. Mehrere hunderttausend Euro werden in Sicherungsmaßnahmen investiert.

Mit einem heftigen Donnern war zunächst ein kleiner, dann ein mächtigerer Felsbrocken den Hang hinab geschossen. Sie landeten auf der Straße, zerstörten eine Stützmauer und die Schutzplanken. Mit rund 20.000 Euro beziffert Zumbrunnen den Schaden. Dass sich der riesige Felsklotz überhaupt lösen konnte, sei mit großer Wahrscheinlichkeit auf Auswaschungen und Wurzelspengungen zurückzuführen.

In der Tat hatte es zuvor stark geregnet. "Die Wand am Felsentor ist stark zerklüftet, durchzogen von Spalten." Eindringendes Wasser umspült die Felsen. Über Jahre und Jahrzehnte werden die Auflagerungen ausgewaschen, Felsbrocken verlieren die Verankerung und stürzen ungehindert ab. Weil es in dem Tal, durch das die Straße nach Ramsau führt, sehr kalt werden kann, gefriert das eindringende Wasser im Winter. Der Fels wird dann auf natürliche Weise gesprengt. Dass beim aktuellen Felssturz nicht mehr passiert ist, sei glücklichen Umständen zu verdanken, so Zumbrunnen. Die Straße wird täglich von tausenden Fahrzeugen befahren. Drei Autofahrer waren in unmittelbarer Nähe, als der Gesteinsklotz auf der Straße einschlug. "Das hätte auch anders ausgehen können", sagt Zumbrunnen. Er ist im Bauamt dafür zuständig, Gefahren für Straßen, Fahrzeuge und Personen erst gar nicht aufkommen zu lassen. "In unserem Zuständigkeitsgebiet in Traunstein und dem Berchtesgadener Land gibt es etwa 80 Kilometer Straßen, die einem besonderen Sicherheitsrisiko unterliegen", sagt er. "Darunter 30 Kilometer, die erheblichen oder sehr großen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind."



Rund 350.000 Euro werden die Sicherungsmaßnahmen kosten. Nach deren Abschluss ist die B305 aber noch lange nicht komplett gesichert. Vor allem an jenem Abschnitt, der im Winter von starker Eisbildung betroffen ist, muss noch viel Geld in die Hand genommen werden, wie Zumbrunnen bestätigt. "In den nächsten Jahren wird hier einiges passieren." Bislang habe man aber noch keine 100-Prozent-Lösung parat. Denn Netze alleine reichten nicht aus, um die Eisgefahr zu bannen. "Wir arbeiten an der bestmöglichen Lösung", versichert der Spezialist für alpine Sonderbauweisen. − kpMehr dazu lesen Sie in der Wochenendausgabe Ihrer Heitmatzeitung (Online-Kiosk) oder als registrierter Abonnent hier.