Eine Herde neugieriger Kälber stand im Bereich Siegsdorf direkt neben der Autobahn A8. −Symbolfoto: dpa Eine Herde neugieriger Kälber stand im Bereich Siegsdorf direkt neben der Autobahn A8. −Symbolfoto: dpa



Eine Herde Kälber direkt neben der Autobahn A8 hat am Sonntagvormittag im Gemeindebereich Siegsdorf zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten mitgeteilt, dass eine Kuh an der Böschung der Autobahn stehe. Die Beamten stellten fest, dass eine Herde Kälber unmittelbar am Wildschutzzaun nördlich der A8 stand. Dahinter war kein Weidezaun aufgebaut worden. Der Wildschutzzaun war auf 250 Meter Länge mehrfach niedergetrampelt, und ein Kalb war bereits in den Innenbereich der Autobahntrasse marschiert.

Mehrere Polizeistreifen sowie der Bereitschaftsdienst der Autobahnmeisterei sperrten laut Pressebericht den rechten Fahrstreifen in Richtung München, hielten das Kalb von der Autobahn fern und brachten es mit Unterstützung des Tierhalters wieder hinter den Wildschutzzaun. Der Landwirt wurde angehalten, unverzüglich einen Weidezaun anzubringen. Auf ihn kommen die Kosten des Einsatzes sowie der Reparatur des Wildschutzzauns zu. − red