Unfall auf der A8: 80.000 Euro Schaden und Stau

Nach dem Unfall staute sich der Urlauberverkehr auf der A8. −Symbolfoto: pnp Nach dem Unfall staute sich der Urlauberverkehr auf der A8. −Symbolfoto: pnp



Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Neukirchen und Siegsdorf am frühen Samstagmorgen entstanden. Wie die Polizei meldet, kam ein 35-Jähriger, der mit einem hochwertigen Fahrzeug in Fahrtrichtung München fuhr, aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte gegen die Mittelleitplanke und rutschte dann in den rechten Straßengraben. Dort blieb das Fahrzeug hochkant liegen. Die beiden Insassen konnten sich leicht aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden sicherheitshalber vom BRK untersucht, waren jedoch nicht verletzt.

Bei der Kollision wurden Teile der Mittelleitplanke auch auf die andere Fahrbahn der Autobahn geschleudert. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren über die Teile der Schutzplanke, wobei auch hier ein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Insgesamt entstand ein Schaden von 80000 Euro. Die Autobahnmeisterei Siegsdorf war mit mehreren Fahrzeugen zur Fahrbahnreinigung und Absicherung vor Ort. Aufgrund des starken Reiseverkehrs stauten sich die Fahrzeuge auf der Fahrbahn in Richtung Salzburg teilweise bis zu 9 Kilometer zurück. − red