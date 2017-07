Motorradfahrer (17) bei Sturz schwer verletzt

Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. −Symbolfoto: pnp Der 17-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. −Symbolfoto: pnp



Ein 17-jähriger Surberger ist am Freitag gegen 12.10 Uhr bei einem Bremsmanöver mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizeibericht fuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad auf der Kreisstraße TS 5 von Bergen kommend in Richtung Siegsdorf. Auf Höhe des "Mammutheums" bremste vor ihm ein Pkw ab. Der Jugendliche bremste ebenfalls stark ab und kam ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Er wurde mit dem Krankenwagen ins Klinikum Traunstein gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Traunstein bittet um Zeugenhinweisen zum genauen Unfallhergang unter Tel. 0861/9873-110. − red