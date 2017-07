Ein rundummadum sehenswerter Grantler

Zum Schlusslied auf der Bühne vereint: alle Trambahninsassen, Hofbräuhausgäste, Engel und Teufel. − Fotos: fal Zum Schlusslied auf der Bühne vereint: alle Trambahninsassen, Hofbräuhausgäste, Engel und Teufel. − Fotos: fal



Der Schwank "Ein Münchner im Himmel und in der Hölle" von Alfons Schweiggert nach Motiven von Ludwig Thoma und Franz von Kobell ist in der Schnaitseer Spielart ein Rundum-Wohlfühl-Erlebnis für die Besucher. Alles ist perfekt durchorganisiert, damit sich der Theaterfreund in Baumburg wohlfühlt. Von der Sitzauflage über den Regenponcho bis zur Bratwurstsemmel: Im Innenhof des historischen Gutshofs fehlt’s an nichts. Deutlich über 100 Schnaitseer setzen sich fürs Gelingen ihrer Aufführungen beim Baumburger Kultursommer ein.

Die Theatergemeinschaft Schnaitsee hat es nicht beim Original belassen. Man will ja alle Talente präsentieren, die sich in den Reihen der beteiligten Vereine befinden. Grad was die Musik betrifft, haben die Schnaitseer wieder aufgedoppelt. Natürlich werden in der Hofbräuhaus-Szene Gschdanzln gesungen, natürlich schallt da auch "In München steht ein Hofbräuhaus" durch den Innenhof. Das ist erwartbar. Aber dass der Luzifer – gespielt von Bürgermeister Thomas Schmidinger – zu einer Bearbeitung von AC/DCs "Highway to Hell" auf die Bühne schreitet und dass die Teufelsschar Hubert von Goiserns "Brenna tuat’s guat" intoniert, daran hat der Autor des Stücks wahrscheinlich nicht gedacht. Die Schnaitseer spielen die Theaterstücke nicht nur. Sie bereichern sie, und damit auch das Gaudium des Publikums.



Im Kreise der himmlischen Heerscharen wird aus Alois Hingerl (Thomas Schachner), der Engel Aloisius.



Der Held des Abends ist Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172, gespielt von Thomas Schachner, seines Zeichens Vorsitzender der Theatergemeinschaft. Vier Mal wird das Stück in Baumburg noch gespielt: von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Juli, jeweils um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Boandlkramer (Florian Fraitzl) hat aus dem Fall Kaspar Brandner gelernt und lässt sich von Alois Hingerl (Schachner) nicht übertölpeln.





Der Schnaitseer Bürgermeister Thomas Schmidinger als Luzifer samt Hofstaat.