Schwerer Unfall auf der St 2098 - Auto überschlägt sich

Der schwere Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der St 2098. − Foto: FDL/AKI Der schwere Unfall ereignete sich am Sonntagvormittag auf der St 2098. − Foto: FDL/AKI



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag auf der St 2098 bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) ereignet. Das berichtet ein Reporter vor Ort.

Seinen Angaben nach ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr. Ein Subaru "Forester" wollte wohl von der Ruhpoldingerstraße kommend auf die Staatsstraße einfahren. Hier muss der Forester-Fahrer den silbernen Subaru, der in Richtung Ruhpolding unterwegs war, übersehen haben. Der silberne Subaru krachte in die linke Seite des "Foresters". Der Aufprall war so heftig, dass der silberne Subaru ins Schleudern geriet und sich dabei einmal überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Derzeit ist nicht bekannt wie schwer die zwei Personen verletzt wurden. Die St 2098 wurde von den Feuerwehren Siegsdorf und Eisenärzt komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Feuerwehr Siegsdorf sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Anschließend wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr gereinigt. Im Einsatz waren auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Polizei Traunstein nahm den Unfall auf. − pnp