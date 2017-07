Brand in Trostberger Papierfabrik: Fenster und Türen schließen!

Der Brandherd inmitten der Papierballen vor der Halle der Papierfabrik wird von der Feuerwehr Trostberg bekämpft. − Foto: Frei Der Brandherd inmitten der Papierballen vor der Halle der Papierfabrik wird von der Feuerwehr Trostberg bekämpft. − Foto: Frei



Im Außenbereich der Papierfabrik Hamburger Rieger in Trostberg sind gegen 13 Uhr einige Altpapierballen in Brand geraten. Die Feuerwehr Trostberg, Rettungsdienst und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte haben jetzt eine Warnung an die Bevölkerung von Trostberg herausgegeben: Fenster und Türen sollten in Trostberg bis auf weiteres geschlossen bleiben. Eine dicke Rauchwolke steigt über den Hallen der Fabrik auf, der Rauch zieht zeitweise in Richtung Innenstadt und zu den benachbarten Siedlungen.

Die amtliche Gefahrenmitteilung wurde bereits veranlasst. Personen oder Gebäude sind derzeit nicht in Gefahr. − luh