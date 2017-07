Pettinger Gemeinderat sagt Nein zu Bürobau: "Kasten"

An diesem Eck an der Hauptstraße 10 möchte Günther Wimmer einen eingeschossigen Bürobau bauen. Der Gemeinderat genehmigte das Vorhaben nicht. − Foto: Höfer An diesem Eck an der Hauptstraße 10 möchte Günther Wimmer einen eingeschossigen Bürobau bauen. Der Gemeinderat genehmigte das Vorhaben nicht. − Foto: Höfer



Einen eingeschossigen Büroanbau, 14,7 mal fünf Meter groß, will Günther Wimmer an sein Wohnhaus an der Hauptstraße 10 anschließen. Pettings Gemeinderatsmitglieder sagten in der jüngsten Sitzung jedoch mehrheitlich Neun zur Planung. Das Gremium befasste sich auch mit den Stellungnahmen zum Flächennutzungsplan für die Gewerbegebietserweiterung in Wasserbrenner. Eindeutige Ablehnung kam vom Bund Naturschutz.

"Ich glaube nicht, dass das Landratsamt eine solche Planung genehmigt", spekulierte Zweiter Bürgermeister Ludwig Prechtl über Wimmers Vorhaben. Er selbst findet, dass der Bürobau nicht ins Dorf passe und das Ortsbild beeinträchtige. "Das Grundstück ist groß, er könnte doch an der anderen Seite bauen", überlegte Prechtl, eine Sicht, der sich andere Ratsmitglieder anschlossen. Auch eine Architekten-Skizze änderte die Meinungen nicht.

Für Franz Vordermayer ist dieser Bau "ein Kasten". "Wenn er wenigstens ein Pultdach hätte", beschrieb er eine mögliche Lösung, während Bürgermeister Karl Lanzinger hinter dem Flachdach eine Absicht erkannte: "Es soll optisch nicht die gegenüberliegende Friedhofsmauer dominieren, es soll ähnlich wirken." Im Übrigen sei auch das Wohnhaus in einem moderneren Stil gebaut. Der Garten hinten solle sicher als "Kernstück" des Grundstückes unangetastet bleiben. "Hinten wäre eine schönere Lösung möglich", wiederholte Vordermayer. Bei der vorgelegten Planung solle zudem die Gemeinde eine Abstandsfläche übernehmen.