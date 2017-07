Stadtfest: "Stimmung super, was will man mehr!" +++ Fotos

Junge Fans und kreischende Teenies bejubelten die Band "Pitch Black" auf der großen Show-Bühne. − Foto: ga Junge Fans und kreischende Teenies bejubelten die Band "Pitch Black" auf der großen Show-Bühne. − Foto: ga



Ein Fest steht und fällt nicht nur mit den Gästen, sondern unter freiem Himmel vor allem mit dem Wetter. Und da hatten die Traunreuter am Samstag wenig zu beklagen. Auch wenn es wenige Stunden zuvor noch nicht danach ausgesehen hat, dass das Wetter mitspielen würde. Zum Glück aber verzogen sich die Wolken, und die Besucher ließen nicht lange auf sich warten. Bereits am Nachmittag strömten Massen von Menschen in die Innenstadt. Abends gab es auf der Festmeile dann kaum noch ein Durchkommen. Hier geht es zu den Fotos.

Dass im Vergleich zu den Vorjahren bereits am Nachmittag auffallend viele Besucher kamen, dürfte nach Einschätzung von Organisatorin Frauke Tränkner dem Wetter geschuldet gewesen sein. "Es war kein Badewetter, deshalb kamen bereits auffallend viele Gäste schon am Nachmittag", sagte sie der Heimatzeitung. Das was sich dann am späteren Abend abgespielt habe, war "irre", freute sich Tränkner darüber, dass sich die viele Vorarbeit dann auch wirklich gelohnt hat.

Auch die Fieranten, Schausteller und Verköstigungsstände zogen ein sehr positives Fazit. Alle seien sehr zufrieden gewesen und hätten signalisiert, auch im nächsten Jahr wieder zu kommen, bestätigte Frauke Tränkner. Lobend erwähnte sie auch den Einsatz der Bauhofmitarbeiter, die ganze Arbeit geleistet hätten, um bis Sonntagmorgen die Straßen wieder durchgängig zu machen. Lob gab es auch von den Besuchern: "Das Rezept passt, auch musikalisch ist für jeden etwas dabei. Die Stimmung super, was will man mehr", erklärte Benny Hacker aus Frühling.

Mehr darüber lesen Sie am Montag, 17. Juli, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.