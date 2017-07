Glimpflich davongekommen: Bilanz nach Rieger-Brand in Trostberg

Zum zweiten Mal in diesem Jahr war am Sonntag ein Großeinsatz der Feuerwehren in der Papierfabrik Hamburger Rieger in Trostberg nötig. Wieder ging es ohne Verletzte oder größeren Schaden ab. − Foto: luh Zum zweiten Mal in diesem Jahr war am Sonntag ein Großeinsatz der Feuerwehren in der Papierfabrik Hamburger Rieger in Trostberg nötig. Wieder ging es ohne Verletzte oder größeren Schaden ab. − Foto: luh



Ein Feuer in einer Papierfabrik mit jeder Menge leicht entflammbarem Material, Rundfunkdurchsagen, dass die Bürger Fenster und Türen geschlossen halten sollen, und dicke Rauchwolken über Trostberg — das Unglücksszenario am Sonntagnachmittag war besorgniserregend. Umso erleichterter ist Werkleiter Georg Voit, dass der Brand in der Papierfabrik Hamburger Rieger in Trostberg so glimpflich abgegangen ist.

"Mein großer Dank geht an die Feuerwehren, die gefühlt in null komma null bei uns waren und den Einsatz souverän gemeistert haben. Und an unsere Mitarbeiter, die wieder sehr gut reagiert haben, unter anderem dadurch, dass sofort die werkseigene Löschkanone aktiviert wurde."

Mit "wieder" spielt Voit auf einen Brand am 14. Februar diesen Jahres an. Damals hatte ein eingeklemmtes Fremdteil für ein Feuer auf einem Förderband gesorgt. Auch damals funktionierte die Rettungskette perfekt, so dass so gut wie kein Schaden entstand.

Auch der wesentlich brenzligere Zwischenfall vom Sonntag – 20 große Papierpressballen waren im südwestlichen Freigelände im Außenbereich einer Halle in Brand geraten – hatte keine schlimmeren Folgen. Werkleiter Voit erklärt im Gespräch mit der Heimatzeitung, dass der Gesamtschaden deutlich unter den von der Polizei angesetzten 50000 Euro liegt. Die Hitzespuren an den Blechwänden der Halle und die nur oberflächlich verkohlten, also großteils wieder verwertbaren Papierballen bedeuteten einen zu vernachlässigenden Schaden. Der Produktionsausfall halte sich in Grenzen, weil die Mitarbeiter flexibel reagiert und ein anderes Programm mit einer veränderten Sortenreihenfolge gefahren hätten.

Zur Brandursache schreibt die Polizei, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand Brandstiftung ausgeschlossen werden kann. Das bestätigt auch Georg Voit. Man gehe von Selbstentzündung aus. Wie genau die Papierballen Feuer gefangen haben, müssten weitere Untersuchungen und Befragungen der Mitarbeiter ergeben.

Beim erfolgreichen Einsatz der insgesamt 81 Feuerwehrler aus der ganzen Umgebung bestand übrigens das Drehleiterfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr seine Feuertaufe mit Bravour. Erst am Freitag eingeweiht, konnten die Floriansjünger den Brandherd mit der um zwei Meter längeren und einem Gelenk versehenen Drehleiter von oben optimal bekämpfen. − tt