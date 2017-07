In Waging fliegen die Dirndl wieder

Sie konnte sogar freundlich winken, während ihres "Fluges". − Foto: Albrecht Sie konnte sogar freundlich winken, während ihres "Fluges". − Foto: Albrecht



Schon zum sechsten Mal zeigten etwa 60 Dirndl und zwei "Buam", wie schön es sein kann, in einem Dirndl zu fliegen. Vielleicht mehr noch für die Zuschauer als für die Dirndl selbst. Auch heuer war die Veranstaltung wieder organisiert von der Leiterin der Gössl-Trachten-Filiale in Traunstein, Erika Walter, dem Inhaber des Strandkurhauses und Gemeindereferenten für Tourismus und Gewerbe in Waging, Andreas Barmbichler, und gesponsert von der Brauerei Stein. Wie schon seit dem ersten dieser Dirndlflugtage führte Friedl Schuster humorvoll durch das Programm.

Zudem stand eine prominente Jury bereit, um die kunstvollen Sprünge zu bewerten. Sie bestand aus dem Waginger Bürgermeister, Herbert Häusl, Barmbichler, Reinhold Steinberger von der Brauerei Stein, Sportarzt Peter Kreiter, dem ehemaligen Bundesligaspieler und Trainer Werner Lorant und Dieter Eckstein, Ex-Fußballnationalspieler und Spielerlegende des 1. FC Nürnberg.

Dass nicht nur bayerische Dirndln schöne Sprünge ins Wasser machen können, bewiesen heuer die Siegerin, Diana Wiekand aus Hoyerswerda, in Sachsen und die Drittplatzierten, Lisa, Sandra und Anita Freinschlag aus Pregarten in Oberösterreich. − alMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 18. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.