Das Fridolfinger Dorffest ganz neu – und bei jedem Wetter

Begeistert vom neuen Konzept sind Magdalena Hinterhölzl und Michael Dyckerhoff. − Foto: Oswald



In der Regel werden Dorffeste bei schlechtem Wetter abgesagt oder verschoben. Nicht so das neue Fridolfinger Fest. Denn: Magdalena Hinterhölzl von der Touristinfo und Tourismusberater Michael Dyckerhoff haben sich ein völlig neues Konzept überlegt, bei dem die Besucher auch bei Regen im Trockenen bleiben.

"Natürlich gehen wir mal davon aus, dass wir das schönste Wetter beim Dorffest haben werden," sagt Dyckerhoff augenzwinkernd. Aber man müsse eben auch für den Fall der Fälle planen. Aus diesem Grund werden bei Regen am Dorfplatz Zelte errichtet, die genügend Platz für die Feiernden bieten. Ebenso ist ein Stand beim Rathaus geplant. An dieser "Rathaus-Schenke" werden die Partner der Gemeinderatsmitglieder die Feiernden mit Wein und belegten Broten versorgen. Der Erlös wird einem guten Zweck zugeführt. Der Naschmarkt und das Bistro "Flamingo" öffnen ebenfalls ihre Tore.

Wenn der Samstag ein schöner Sommertag wird, ist trotzdem einiges neu in diesem Jahr. Dyckerhoff berichtet, man habe für diesen Samstag einige Bands mit den verschiedensten Stilrichtungen aktiviert.