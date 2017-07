Junge Männer für Zivilcourage gegen Fremdenhass geehrt

Zwei junge Männer sind für ihr beherztes Eingreifen ausgezeichnet worden. − Foto: Polizei Zwei junge Männer sind für ihr beherztes Eingreifen ausgezeichnet worden. − Foto: Polizei



Für ihre Zivilcourage gegen Fremdenhass sind zwei junge Männer von der Polizei ausgezeichnet worden. Sie hätten ein Anerkennungsschreiben der Kripo in Traunstein und einen kleinen Geldbetrag erhalten, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim am Dienstag mit. Summen wurden nicht genannt.

Die Männer im Alter von 17 und 19 Jahren, einer von ihnen selbst mit Migrationshintergrund, waren im vergangenen Herbst in einem Linienbus von Traunstein nach Traunreut eingeschritten, als zwei betrunkene Fahrgäste Passagiere mit ausländerfeindlichen Parolen attackierten. Dabei wurde der 17-Jährige durch Schläge ins Gesicht verletzt, der ältere beleidigt.

Erst als der Bus stoppte, konnte der handgreifliche Streit beendet werden. Die beiden Täter im Alter von 28 und 32 Jahren wurden zu einer Haftstrafe bzw. zu einer Geldstrafe verurteilt, wie die Polizei weiter mitteilte. − dpa