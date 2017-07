Weil der Richter einen Unfall hatte: Totschlagsprozess geplatzt

Weil der Richter einen Unfall hatte, ist ein totschlagsprozess am Dienstagvormittag in Traunstein geplatzt. − Foto: Symbolbild dpa Weil der Richter einen Unfall hatte, ist ein totschlagsprozess am Dienstagvormittag in Traunstein geplatzt. − Foto: Symbolbild dpa



Der 81-jährige Rentner, der am frühen Morgen des 26. Dezember 2016 in der gemeinsamen Wohnung in Raubling, Landkreis Rosenheim, seine 75-jährige Lebensgefährtin getötet haben soll, muss auf seinen Prozess wegen Totschlags vor dem Schwurgericht Traunstein warten. Der Grund: Vorsitzender Richter Erich Fuchs wurde auf der Fahrt nach Traunstein in einen Auffahrunfall verwickelt und musste vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Von dem Unfall berichtete beisitzender Richter Dr. Johannes Kammergruber auf Anfrage der Heimatzeitung. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Der Prozess gegen den Rentner beginnt jetzt am 1. August um 9 Uhr und wird am 3. August fortgesetzt. Ein wahrscheinlich notwendiger dritter Verhandlungstag steht noch nicht fest. Der Rentner soll auf seine Freundin nach einem Streit gegen 4.30 Uhr wegen seiner Gesundheitsprobleme und wegen ihrer Weigerung, einen Arzt zu rufen, zunächst mit der Faust eingeschlagen haben. Bei dem Gerangel soll das Paar aus dem Bett gefallen sein.

Als die 75-Jährige am Boden lag, soll der Angeklagte mit einem Küchenmesser mit 15 Zentimeter Klingenlänge mehrfach und teils mit großer Wucht auf das Opfer eingestochen haben. Die Frau verblutete an den Folgen der Messerstiche in Brust und Bauch und verstarb gegen 5.11 Uhr. − kd