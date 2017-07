Topfitter Altenmarkter will "Ninja Warrior" werden

In insgesamt sieben Vorrunden, einem Halbfinale und dem großen Finale geben die Top-Athleten alles. Denn jeder will im schwierigsten Hindernis-Parcours im deutschen Fernsehen der Beste sein. Auch Niklas Wiesenzarter (21) aus Altenmarkt – hier ringeturnend beim Krafttraining im heimischen Garten – hat die Chance, "Ninja Warrior 2017" zu werden. - Foto: privat In insgesamt sieben Vorrunden, einem Halbfinale und dem großen Finale geben die Top-Athleten alles. Denn jeder will im schwierigsten Hindernis-Parcours im deutschen Fernsehen der Beste sein. Auch Niklas Wiesenzarter (21) aus Altenmarkt – hier ringeturnend beim Krafttraining im heimischen Garten – hat die Chance, "Ninja Warrior 2017" zu werden. - Foto: privat



Von Lisa Brand "Sport spielt eine große Rolle in meinem Leben", sagt Niklas Wiesenzarter. Ob Fußball, Eishockey, Golf, Snowboarden, Tennis – es gibt fast keine Sportart, die der 21-jährige Altenmarkter noch nicht ausprobiert hat. Der Kraftsport zählt zu seinen größten Leidenschaften, und deshalb trainiert er fast täglich an den Turngeräten in seinem Garten. In diesem Jahr stellt er sich einer ganz besonderen Herausforderung: dem Hindernis-Parcours der RTL-Show "Ninja Warrior Germany".

In der Sendung müssen die Teilnehmer verschiedene Parcours fehlerfrei und möglichst schnell durchlaufen. Gefragt sind Kraft, Ausdauer und Geschick. Die zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany" startet am Samstag, 12. August. 13000 extrem fitte Menschen haben sich beworben, die 350 besten Athleten treten in der Show an. Auch Niklas Wiesenzarter hat es bis ins Fernsehen geschafft. Er habe die Show, wie er sagt, letztes Jahr beiläufig verfolgt. Der Anstoß für die Bewerbung sei aber vom Vater und seiner Freundin gekommen.



Zum Moderatoren-Trio von RTL gehört wieder Laura Wontorra, die hier einen "Ninja-Krieger", kopfüber in Aktion im Spiderman-Kostüm, interviewt. Foto: Gregorowius, RTL Zum Moderatoren-Trio von RTL gehört wieder Laura Wontorra, die hier einen "Ninja-Krieger", kopfüber in Aktion im Spiderman-Kostüm, interviewt. Foto: Gregorowius, RTL



Vor ein paar Jahren hat der Altenmarkter den Kraftsport für sich entdeckt. Durch die Handy-App "Freeletics" stieß er auf Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. "Man muss den inneren Schweinehund überwinden und bis an seine Grenzen gehen", berichtet er über seine Erfahrung mit der App. Nach einem Jahr stieg er ins Turnen ein. Beim TuS Traunreut trainierte er zwei Mal pro Woche an den Geräten und machte Übungen für Bauch und Beine, Liegestützen und Klimmzüge. "Ich habe in kurzer Zeit ein gutes Leistungsniveau erreicht, dann hat meine Leistung stagniert", erzählt er über die zwei Jahre beim Turnen. Im heimischen Garten machte er jeden zweiten Tag am selbstaufgestellten Hochreck und am Barren Kraftübungen, in der Zeit vor "Ninja Warrior" stand tägliches Training an. Das Casting für die TV-Show fand dann im März in München und vier anderen Städten statt. Fünf Aufgaben wurden gestellt. Die Teilnehmer traten in Fünfer- oder Sechsergruppen gegeneinander an. In einer Übung mussten sie von einem kleinen Trampolin über einen Sichtschutz springen und möglichst in der Mitte einer Zielscheibe, die auf dem Boden aufgemalt war, landen. Niklas Wiesenzarter konnte sich gegen einige Konkurrenten behaupten und ist nun im August in der zweiten Staffel der Show zu sehen. Was er mit dem Preisgeld machen würde, falls er die 200 000 Euro gewinnt? "In meine Zukunft investieren und viel reisen."

