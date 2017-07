Sportliche Schwimmerin aus Altenmarkt ist 50.000 Freibad-Gast

Die nächste Saisonkarte spendiert die Stadt: Bettina Pecho – hier mit Tochter Lisa und ihrem Mann Martin – wurde von Bürgermeister Karl Schleid (links) und Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum (rechts) als 50000. Freibad-Besucherin dieser Saison geehrt. − Fotos: Thois Die nächste Saisonkarte spendiert die Stadt: Bettina Pecho – hier mit Tochter Lisa und ihrem Mann Martin – wurde von Bürgermeister Karl Schleid (links) und Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum (rechts) als 50000. Freibad-Besucherin dieser Saison geehrt. − Fotos: Thois



"Da hat es genau die Richtige getroffen", waren sich Trostbergs Bürgermeister Karl Schleid und Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum einig, als sie am Dienstag den 50000. Freibad-Gast ehrten. Mit Bettina Pecho durfte sich eine besonders treue Schwimmbadbesucherin über Blumen und einen Gutschein für eine Saisonkarte freuen.

Die Altenmarkterin geht schon von klein auf mehrmals die Woche zum Schwimmen. "Dass es hier eigene Bahnen für schnellere Schimmer gibt, ist ideal", sagt die sportliche 36-Jährige, die in ihrer Jugend in der Schwimmabteilung des TSV Trostberg und später sogar für den SV Wacker Burghausen in der 2. Bundesliga aktiv war. "Kraulen über die Langstrecke war meine Paradedisziplin", sagt Bettina Pecho. 40 Bahnen im Schwimmerbecken stehen bei ihr auch jetzt noch mehrmals die Woche auf dem Programm, und das bei jedem Wetter. Vorletzten Sommer ist sie auf stolze 175 Schwimm-Kilometer gekommen. "Aber es wird jetzt natürlich weniger", sagt die Altenmarkterin. Denn mit ihrer Tochter Lisa, zehn Monate alt, steuern Bettina und Martin Pecho nun natürlich vor allem den Kinderplanschbereich an. − ttEinen ausfürlichen Bericht lesen Sie am 19. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreter Anzeiger.