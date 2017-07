Pettinger Gemeinderat begeistert vom Dorfplatz-Brunnen

So soll der Brunnen auf dem künftigen Dorfplatz in Petting aussehen. − Foto: Planungsbüro Martin Grandl So soll der Brunnen auf dem künftigen Dorfplatz in Petting aussehen. − Foto: Planungsbüro Martin Grandl



Das Konzept für den neuen Pettinger Dorfplatz steht, was noch offen war, war die Gestaltung des Brunnens. Der Entwurf von Landschaftsarchitekt Martin Grandl mit einer flachen Pflastersenke samt einer Figur des Bildhauers Konrad Kurz fand begeisterte Zustimmung im Pettinger Gemeinderat.

Hatte Grandl in seinem ersten Entwurf noch einen klassischen Dorfbrunnen vorgesehen, so ist es nun ein "naturnaher mit natürlicher Umgebung", so wie es sich auch der Bildhauer Kurz für seine Frau aus Bronze gewünscht hat. Eine rund vier Meter große Senke wird mit Granitpflaster ausgelegt. Große, glatt geschliffene Findlinge im Wasser und am Rand laden zum Sitzen ein, eingefasste Pflanzinseln beherbergen schlichte langstielige Gräser, das Wasser plätschert aus der Handschale der "Schönen Frau". Diese Bronzefigur wird auf einer Basaltstele Platz finden.

"Schaut guad aus" oder "schee", lauteten erste spontane Kommentare zur Darstellung des Planers. Grandl erwartet auch eine "ansprechende Winter-Optik" ohne Wasser, denn die Gräser könnten bis ins Frühjahr stehen bleiben. Ob man aus dem Brunnen Trinkwasser entnehmen könne, wollte Philipp Strohmeyer wissen. Man könne durchaus trinken, erklärte Grandl, ein Abfüllen in Flaschen sei aber nicht vorgesehen, denn es gebe dazu im Ortsbereich andere Möglichkeiten.

Vier Bänke werden um den Brunnen platziert. Die passenden Findlinge müsse man erst noch suchen, gestand Grandl. Laubbäume hätten allesamt "ein bissl einen Haken", sagte der Planer über die Wahl der Baumart. Er plädierte für eine Lindenart, die nicht allzu groß wird und keinen Honigtau absondert.