Parteien nominieren acht Direktkandidaten für den Bundestag

Die Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis Traunstein/Berchtesgadener Land sind (oben, von links) Dr. Peter Ramsauer (CSU), Dr. Bärbel Kofler (SPD), Andreas Herden (Grüne) und Alexander Reich (FDP) sowie (unten, von links) Norbert Eberherr (Linke), Agnes Thanbichler (ÖDP), Hansjörg Müller (AfD) und Konrad Baueregger (Bayernpartei). − Fotos: dpa (2)/he/ecs/privat (4)



Am Montag um 18 Uhr endete für die Parteien die Frist, um Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 24. September einzureichen. Im Wahlkreis 225 Traunstein/Berchtesgadener Land haben das acht Parteien getan, wie am Dienstag eine Anfrage der Heimatzeitung im Landratsamt Traunstein ergab. Demnach treten für die CSU Dr. Peter Ramsauer, für die SPD Dr. Bärbel Kofler, für die FDP Alexander Reich, für die Grünen Andreas Herden, für die ÖDP Agnes Thanbichler, für die Linke Norbert Eberherr, für die AfD Hansjörg Müller und für die Bayernpartei Konrad Baueregger an.

Absegnen muss die Liste noch der Kreiswahlausschuss. Das Gremium tagt am Freitag, 28. Juli, um 10 Uhr im Landratsamt. Es prüft die acht Wahlvorschläge, dabei geht es um Fragen beispielsweise bezüglich des passiven Wahlrechts, also der Wählbarkeit der einzelnen Personen. − rse

