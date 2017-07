Gute schulische Leistungen werden auch heuer wieder belohnt – auf dem Chiemsee mit Gratis-Schifffahrten, hier die "MS Ludwig Fessler", die ganzen Sommerferien über für Schüler, die mindestens eine Eins im Zeugnis haben. −Foto: Chiemsee-Schifffahrt Gute schulische Leistungen werden auch heuer wieder belohnt – auf dem Chiemsee mit Gratis-Schifffahrten, hier die "MS Ludwig Fessler", die ganzen Sommerferien über für Schüler, die mindestens eine Eins im Zeugnis haben. −Foto: Chiemsee-Schifffahrt



Fleißige Schüler werden auch in diesem Jahr wieder von der Chiemsee-Schifffahrt belohnt: Wer mindestens eine Eins im Zeugnis oder eine entsprechende Bemerkung vorweisen kann, erhält freie Fahrt auf allen Strecken. Die Aktion, die vom 29. Juli bis 11. September läuft, gilt für Schüler bis zum vollendeten 15. Lebensjahr und ist an die Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen gebunden. Nach Vorlage des Zeugnisses oder einer Kopie (keine Handyfotos), das die begehrte Note enthält, wird ein Freifahrtschein für die gewünschte Strecke ausgehändigt. Die Sommeraktion gilt auch für die nostalgische Chiemsee-Bahn in Prien.

"Freie Fahrt für Einserschüler" heißt es auch bei der DB Regio Bayern. Schüler mit sehr guten Leistungen dürfen am ersten Ferientag, dem 31. Juli, wieder in allen Nahverkehrszügen in Bayern in der 2. Klasse gratis mitfahren. Mitzubringen sind eine Zeugniskopie und ein gültiger Personal-, Kinder- oder Schülerausweis. Neben den Regionalzügen der DB Regio beteiligen sich fast alle anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Bayern zu den gleichen Konditionen an der Aktion. Hierzu zählt auch die Transdev (BOB, BRB und Meridian). Allein letztes Jahr haben mehr als 45.000 bayerische Schüler das Angebot genutzt. - tt