Ben Münchow spielt in neuer "Das Boot"-Serie mit

Das Kontakte Halten, das Ideen Sammeln, die ganze unsichtbare Arbeit sind wie eine Grundlage, an der Ben Münchow baut, um als Schauspieler irgendwann ein bisschen weiter oben zu stehen. Die Karriere des 26-Jährigen aus Kay läuft gerade gut, er ist an der angesehenen Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin angenommen. Und bald spielt er in seiner ersten wirklich hoch budgetierten Produktion, obendrein mit klangvollem Namen: in der Neuauflage von "Das Boot", als Maschinist "Lutz". | Foto: Simone Bernard

