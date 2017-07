Anschöringer ließen sich verzaubern

Das berühmte alte Rathaus zwischen Domstadt und Insel, das die Bamberger auf Pfähle mitten in die Regnitz setzten. | Foto: Caruso Das berühmte alte Rathaus zwischen Domstadt und Insel, das die Bamberger auf Pfähle mitten in die Regnitz setzten. - Foto: Caruso



Kirchanschöring. Unter dem Motto "Eine Gemeinde geht auf Reisen" begeben sich die Kirchanschöringer regelmäßig auf eine Reise in Städte voller architektonischer Wunder. Der Sonderzug der Südostbayernbahn fuhr heuer mit rund 400 Gästen an Bord nach Bamberg. In der Weltkulturerbe-Stadt fand am Wochenende das 19. Internationale Straßen- und Varietéfestival statt. Mit dieser Reise traf Ratsmitglied Georg Jäger wieder voll den Geschmack der Dorfbewohner, die am späten Abend zwar müde und erschöpft am Kirchanschöringer Bahnhof wieder aus den Zugabteilen stiegen, sich aber dennoch durchwegs begeistert äußerten.

