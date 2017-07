Staatsstraße 2104 nun für eine Woche komplett gesperrt

Wegen der Asphaltierungsarbeiten ist die Zufahrt auf die Staatsstraße 2104 von der Kantstraße seit Mittwochmorgen komplett gesperrt. − Foto: hr Wegen der Asphaltierungsarbeiten ist die Zufahrt auf die Staatsstraße 2104 von der Kantstraße seit Mittwochmorgen komplett gesperrt. − Foto: hr



Die Staatsstraßenbaustelle im Norden von Traunreut ist immer für eine Überraschung gut: Nachdem Ende Juni bekanntgeworden war, dass die Bauarbeiten vier Wochen länger dauern als ursprünglich geplant, geht es jetzt doch zügiger voran. Seit gestern Morgen ist der einspurige Verkehr über die Kantstraße gesperrt, damit die Staatsstraße komplett asphaltiert werden kann. Bis kommenden Mittwoch sollen die Arbeiten noch dauern, dann könnte ab dem Abend der Verkehr wieder ungehindert Richtung Waging fließen.

Ganz ohne Komplikationen ist es auch dieses Mal nicht abgegangen: Die Stadt hätte gerne im Vorfeld darüber informiert, dass die Kantstraße nun komplett gesperrt wird, wie Bürgermeister Klaus Ritter gestern der Heimatzeitung versicherte. Doch die entsprechende Mail mit der Ankündigung kam erst nach Dienstschluss am Dienstagabend im Rathaus an: "Deshalb hatten wir keine Chance mehr, die Bürger rechtzeitig zu informieren."

Er versicherte weiter: "Grundsätzlich bin ich aber glücklich, dass auf dieser wichtigen Verbindungsstraße im Stadtgebiet nun endlich etwas weitergeht." Ritter bedankte sich bei den Bürgern, dass sie immer noch Verständnis für die Sperrung aufbringen: "Unterm Strich ist die neue Verkehrsführung dann eine gute Lösung."

Wie Martin Bambach, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Traunstein, gestern erklärte, sollen heute noch die letzten Deckenarbeiten auf der Staatsstraße 2104 ausgeführt werden. Anschließend müssen von dort aus noch Arbeiten an den Gehwegen, Verkehrsinseln und der Kantstraße erledigt werden. Nach derzeitigem Plan könnte dann am Mittwochabend nächster Woche die Staatsstraße freigegeben werden. − hr

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 20. Juli, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.